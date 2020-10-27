Dolar 8.09 lira, euro 9.58 lira, sterlin 10.55 lirada

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nda politika faizinin yüzde 10.25'te sabit tutulması ve jeopolitik gelişmelerle yeni haftanın ilk günü 8.09 liralık yeni tarihi zirveye yükselen dolar, yeni güne de bu düzeylerde başladı.

TCMB, Pazartesi günü geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde ortalama basit faiz, yüzde 14.75'e yükseldi. TCMB'nin 5.0 milyar lira verdiği geleneksel yöntemli 23 Kasım vadeli repo ihalesine 27.45 milyar lira teklif geldi.