Dolar 8.10 lira, euro 9.59 lira, sterlin 10.75 lirada

ABD seçimlerinin ardından, dünyanın en büyük ekonomisinde, 2.0 trilyon doların üzerinde bir hacimde olması beklenen yeni bir destek paketinin yeniden gündeme gelmesinin etkisiyle küresel piyasalarda düşen dolar, iç piyasada da yeni güne rekor düzeylerinin 20-25 kuruş kadar altında başladı.

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, 19 Kasım'da yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısına kadar oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında "gerekli politika kararları alınacağını" vurguladı.