Dolar 8.10 lira, euro 9.59 lira, sterlin 10.75 lirada

ABD seçimlerinin ardından, dünyanın en büyük ekonomisinde, 2.0 trilyon doların üzerinde bir hacimde olması beklenen yeni bir destek paketinin yeniden gündeme gelmesinin etkisiyle küresel piyasalarda düşen dolar, iç piyasada da yeni güne rekor düzeylerinin 20-25 kuruş kadar altında başladı.
Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, 19 Kasım'da yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısına kadar oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında "gerekli politika kararları alınacağını" vurguladı.Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,218 ve 1,244 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 0.93 artışla 1,243.00 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.61 ve BIST Mali Endeks yüzde 2.07 artıda, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.03 eksideydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.0990 lira ve en yüksek 8.2029 lirayı gördükten sonra, 8.10 – 8.11 lira aralığında,euro en düşük 9.5747 lira ve en yüksek 9.7065 lirayı gördükten sonra, 9.59 – 9.60 lira aralığında,sterlin en düşük 10.7341 lira ve en yüksek 10.8860 lirayı gördükten sonra 10.75 – 10.76 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18044 - 1.18328 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18221 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şöyle devam edildi: "Haftanın ilk gününde gerek içerideki ekonomi yönetimindeki değişikliklerin etkisi gerekse yurtdışında aşı beklentisi ile oluşan olumlu havanın katkısı ile sert bir yükseliş gerçekleştiren endekste dün günün başında görülen satışlar sınırlı kaldı ve öğleden sonra gelen alımlarla endeks kapanış bazlı rekor gerçekleştirmiş oldu. "Son iki günde yükselişe işlem hacminin de eşlik ediyor olması olumlu tabloyu destekliyor. Endekste tarihi zirvenin bulunduğu 1,245'in geçilmesi alımları hızlandırabilir. "Buranın üzerinde 1,276 ve devamında 1,310 gündeme gelebilir. Geri çekilmelerde ise ilk kritik destek 1,220 civarı olmaya devam ediyor. "Buranın altına sarkılmadığı sürece geri çekilmeler alım fırsatı oluşturabilir."
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Ekonomi › Dolar 8.10 lira, euro 9.59 lira, sterlin 10.75 lirada - Son Dakika Ekonomi