Dolar 8.17 lira, euro 9.72 lira, sterlin 11.21 lirada - Son Dakika

Dolar 8.17 lira, euro 9.72 lira, sterlin 11.21 lirada

12.04.2021 08:51
Dolar 8.17 lira, euro 9.72 lira, sterlin 11.21 lirada, System.String[]

Merkez Bankası'nın (TCMB) 15 Nisan'daki faiz kararına odaklanan iç piyasalarda dövizler haftanın son işlem gününe, geçen haftanın kapanış düzeylerine yakın başladı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) 15 Nisan'daki faiz kararına odaklanan iç piyasalarda dövizler haftanın son işlem gününe, geçen haftanın kapanış düzeylerine yakın başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,373 ve 1,414 puan arasında dalgalandığı geçen haftanın son işlem gününü yüzde 1.65 düşüşle 1,393.24 puanda  tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.01, BIST Mali Endeks yüzde 2.01, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 2.09 eksideydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.1551 lira ve en yüksek 8.1853 lirayı gördükten sonra, 8.17 – 8.18 lira aralığında,euro en düşük 9.7009 lira ve en yüksek 9.7623 lirayı gördükten sonra, 9.72 – 9.73 lira aralığında,sterlin en düşük 11.1756 lira ve en yüksek 11.2332 lirayı gördükten sonra 11.21 – 11.22 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.18844 - 1.19037 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.18903 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın bülteninde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şöyle devam edildi: "Geçen hafta Borsa İstanbul'da yurt dışına kıyasla negatif bir ayrışma etkili oldu. Önemli bir seviye olarak takip ettiğimiz 1,423 seviyesi üzerinde tutunmaya sağlayamayan BIST-100 Endeksi'nde haftanın son işlem gününde satışların derinleştiği görüldü. "Endekste kısa vadede 1,384 – 1,371 aralığını destek bölgesi olarak izlemeye devam edeceğiz. 1,371 desteği altında 200 günlük üssel ortalama (1,342) destek olarak önem kazanacak olup, ortalama altında satışların derinleşebileceği endekste 23 Mart'ta test edilen 1,256 seviyesi gündeme gelebilir. "Tepki hareketlerinde ise 1,400 seviyesi ile devamında 1,423 seviyeleri ilk direnç noktalarıdır. Endekste kısa vadede yükselişlerin güç kazanabilmesi için ilk olarak 1,423 seviyesi üzerinde tutunma sağlanması gerektiği kanısındayız."


Merkez Bankası, dolar, Nisan, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Dolar 8.17 lira, euro 9.72 lira, sterlin 11.21 lirada - Son Dakika Ekonomi


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