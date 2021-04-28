BIST100 yüzde 0.04 düşüşle başladı, dolar 8.23 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.04 düşüşle başladı, dolar 8.23 lirada

28.04.2021 09:07
BIST100 yüzde 0.04 düşüşle başladı, dolar 8.23 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Çarşamba gününe yüzde 0.04 düşüşle 1,391.48 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Çarşamba gününe yüzde 0.04 düşüşle 1,391.48 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.01, BIST Mali Endeks yüzde 0.04, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.08 artıdaydı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu haftaki para politikası kararı öncesinde ABD Hazine tahvil getirilerindeki zayıf gelişmelerin baskısıyla başlıca para birimleri karşısında son haftaların en düşük düzeylerine gerileyen dolar, iç piyasada yeni güne 8.20 liranın üzerinde başladı.

Fed'in para politikası toplantısı Çarşamba günü sona erecek. Para politikası konusunda ciddi bir değişiklik beklenmezken, yatırımcılar toplantıdan sonra Powell'ın açıklamalarını yakından izleyecekler. TCMB'nin yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 9.4 seviyesinde, ancak ay sonunda enflasyon raporunda belirgin artış bekleniyor. Enflasyon raporu 29 Nisan'da açıklanacak. Türkiye'nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) geçen hafta 400 baz puanın altında indikten sonra yeniden yükseldi Salı günü erken işlemlerde 427/433 düzeyindeydi. Dünya Bankası (DB), Türkiye'de yoksulluk oranının, 2019 yılındaki yüzde 10.2 düzeyinden, 2020 yılında yüzde 12.2'ye yükseldiğine dikkat çekerek, "Şu anda yoksulluk oranını pandemi öncesi seviyelere geri getirmek bir zorluk teşkil etmektedir" uyarısı yaptı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.1990 lira ve en yüksek 8.2452 lirayı gördükten sonra, 8.23 – 8.24 lira aralığında,euro en düşük 9.9098 lira ve en yüksek 10.9649 lirayı gördükten sonra, 9.94 – 9.95 lira aralığında,sterlin en düşük 11.3896 lira ve en yüksek 11.4561 lirayı gördükten sonra 11.43 – 11.44 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.20696 - 1.20932 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.20645 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın "Fed kararı öncesi sakin seyir…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "ABD Merkez Bankası Federal Açık piyasa Komitesi (FOMC) açıklaması öncesi dünya borsaları hafif satıcılı bir seyir izliyor. Risk iştahını bozacak bir veri akışı görmüyoruz. Açıklanan ekonomik veriler pozitif sürpriz yapmaya devam ediyor. Bakır, demir cevheri ve petrol fiyatlarındaki artış büyümenin güçlendiğini teyit ediyor."Borsa İstanbul salgına karşı alınan önlemlerin desteğiyle dünyadan pozitif ayrışmaya devam ediyor. Sanayi hisselerinin öncülüğünde devam eden yükselişte otomotiv, beyaz eşya, holdingler, hava yolları öne çıkıyor. Kapanmanın negatif etkileneceğinden endişe edilen banka hisselerinde kayıplar devam ediyor."ABD ve Asya borsalarının seyri Borsa İstanbul'da yatay bir açılışa işaret ediyor. Kapatma kararı sonrası mercek altına alan yeni vaka sayılarındaki sınırlı artışa negatif piyasa tepkisi beklemiyoruz. Ek tedbirlerin etkisini önümüzdeki hafta daha belirgin bir şekilde göreceğiz."Açıklanan şirket karlarında Tofaş ve TAV beklentileri yenmeyi başardı. Ancak dün iki hissede endeksin çok üzerinde getiri sağlamıştı. Bugünkü tepki sınırlı olur. Hatta kar satışı görebiliriz. Beklentinin altında kalan ve son günlerde endeksi yenen Vestel hisselerinde negatif tepki bekliyoruz. "Sürpriz yapmayan Aselsan ve Anadolu Hayat hisselerinde endekse paralel bir seyir öngörüyoruz.

"Bugün veri akışında Fed toplantısı öne çıkıyor. Türkiye piyasaları kapandıktan sonra yapacak açıklamada negatif bir sinyal beklenmiyor. Ekonominin canlanmasına ve enflasyon beklentisinin bozulmasına rağmen Fed'in faiz artırımı veya varlık alımlarının azaltılması yönünde bir işaret vermeyeceğini düşünüyoruz."


Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, dolar, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.04 düşüşle başladı, dolar 8.23 lirada - Son Dakika Ekonomi


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