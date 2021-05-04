Dolar 8.27 lira, euro 9.96 lira, sterlin 11.49 lirada - Son Dakika

Dolar 8.27 lira, euro 9.96 lira, sterlin 11.49 lirada

04.05.2021 09:15
Dolar 8.27 lira, euro 9.96 lira, sterlin 11.49 lirada, System.String[]

Dövizler, Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının açıklanacağı haftanın ikinci gününe dünkü kapanış düzeylerine yakın başlarken, piyasalarda Hazine'nin, 13 ay vadeli kuponsuz tahvilin ilk ihracı, 4 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvilin yeniden ihracı ve reel efektif kur endeksi verileri izlenecek.

Dövizler, Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının açıklanacağı haftanın ikinci gününe dünkü kapanış düzeylerine yakın başlarken, piyasalarda Hazine'nin, 13 ay vadeli kuponsuz tahvilin ilk ihracı, 4 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvilin yeniden ihracı ve reel efektif kur endeksi verileri izlenecek.

TCMB'nin aylık fiyat gelişmeleri raporu da bugün açıklanacak. Tüketici fiyatları Nisan'da aylık yüzde 1.68 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 17.14'e yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları yılın ilk dört ayında yüzde 5.45 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 13.70 yükseldi. Nisan 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 92 maddenin ortalama fiyatı düşerken, 42 maddenin ortalama fiyatı değişmedi, 281 maddenin ortalama fiyatı yükseldi.

Yurt içi üretici fiyatları Mayıs'ta aylık bazda yüzde 4.34 yükseldi ve yıllık üretici enflasyonu yüzde 35.17 düzeyine çıktı. TÜİK verilerine göre, yurt içi üretici fiyatlarındaki artış yılın ilk dört aylık döneminde yüzde 12.91'i bulurken, 12 aylık ortalamalara göre artış da yüzde 19.44 oldu. Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,400 ve 1,421 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 1.67 artışla 1,421.15 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.54, BIST Mali Endeks yüzde 1.99, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.92 artıdaydı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.2393 lira ve en yüksek 8.2781 lirayı gördükten sonra, 8.27 – 8.28 lira aralığında,euro en düşük 9.9291 lira ve en yüksek 9.9885 lirayı gördükten sonra, 9.96 – 9.97 lira aralığında,sterlin en düşük 11.4490 lira ve en yüksek 11.5073 lirayı gördükten sonra 11.49 – 11.50 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.20337 - 1.20660 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.20361 düzeyindeydi.Gedik yatırım7ın günlük bülteninde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve eklendi: "BIST 100 Endeksi dün gün içi en yüksek seviyesi olan 1,421 seviyesinden kapanarak önemli bir direncin eşiğine gelmiş oldu. Bir süredir bahsettiğimiz gibi endekste kısa vade için 1,423 biraz daha orta vade için 1,462 seviyesini güçlü dirençler olarak takip ediyoruz. "Endeks bugün 1,423 seviyesinin üzerine çıkabilecek ve buranın üzerinde kapanış gerçekleştirebilecek olur ise alımlar hız kazanabilir. Aşağıda ise gün içinde izleyeceğimiz ilk destek 1,405'te olup, bu seviyenin altında 1,396 takip edeceğimiz ilk önemli destek olacaktır. "Aşı ve salgınla ilgili gelişmeler ve açıklanan finansal sonuçlar hisse ve sektörel bazdaki ayrışmaların devamına neden olabilir. Bu nedenle hisse bazlı seviyeler daha önemli olabilir."


Tüketici fiyat endeksi, Merkez Bankası, Faiz, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Dolar 8.27 lira, euro 9.96 lira, sterlin 11.49 lirada - Son Dakika Ekonomi


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