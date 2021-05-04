Dolar 8.27 lira, euro 9.96 lira, sterlin 11.49 lirada

Dövizler, Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının açıklanacağı haftanın ikinci gününe dünkü kapanış düzeylerine yakın başlarken, piyasalarda Hazine'nin, 13 ay vadeli kuponsuz tahvilin ilk ihracı, 4 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvilin yeniden ihracı ve reel efektif kur endeksi verileri izlenecek.

TCMB'nin aylık fiyat gelişmeleri raporu da bugün açıklanacak. Tüketici fiyatları Nisan'da aylık yüzde 1.68 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 17.14'e yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları yılın ilk dört ayında yüzde 5.45 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 13.70 yükseldi. Nisan 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 92 maddenin ortalama fiyatı düşerken, 42 maddenin ortalama fiyatı değişmedi, 281 maddenin ortalama fiyatı yükseldi.