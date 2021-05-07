Dolar 8.27 lira, euro 9.97 lira, sterlin 11.50 lirada - Son Dakika

Dolar 8.27 lira, euro 9.97 lira, sterlin 11.50 lirada

07.05.2021 09:11
Dolar 8.27 lira, euro 9.97 lira, sterlin 11.50 lirada, System.String[]

Merkez Bankası (TCMB), Mart ayında 200 baz puanlık artışla yüzde 19 düzeyine yükselttiği politika faizini beklendiği gibi değiştirmedi.

Merkez Bankası (TCMB), Mart ayında 200 baz puanlık artışla yüzde 19 düzeyine yükselttiği politika faizini beklendiği gibi değiştirmedi. Dövizler de yeni güne, dü kapanışa yakın çekildikleri düzeylerde başladılar.

Güçlü ekonomik toparlanma beklentilerini destekleyebilecek ve dolayısıyla yatırımları hisselere, riskli para birimleri ve emtiaya yönlendirebilecek ABD tarımdışı istihdam verisi öncesinde, küresel piyasalarda dolar geriledi. Dolar endeksi de, yüzde 0.4 düşüşle 90.867 düzeyine kadar indi.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısından sonra yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir" denildi.Açıklamada, talep ve maliyet unsurlarının, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturmaya devam ettiğine işaret edilerek, şöyle denildi: "Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkileri gözlenmeye başlamıştır. Enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler dikkate alınarak, Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut duruş sürdürülecektir. Bu doğrultuda Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir. "Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,422 ve 1,434 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü yüzde 0.54 artışla 1,427.73 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.58, BIST Mali Endeks yüzde 0.42, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.48 artıdaydı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.2445 lira ve en yüksek 8.2887 lirayı gördükten sonra, 8.27 – 8.28 lira aralığında,euro en düşük 9.9650 lira ve en yüksek 10.0287 lirayı gördükten sonra, 9.97 – 9.98 lira aralığında,sterlin en düşük 11.4881 lira ve en yüksek 11.5366 lirayı gördükten sonra 11.50 – 11.51 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.20589 - 1.20702 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.20625 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve eklendi: "TCMB'nin faiz indirimine yılın son bölümünde başlayacağı yorumuna ulaşılmış olması ve yurtdışındaki olumlu tablo BIST 100 Endeksi'nde yukarı yönlü hareketleri destekledi. "Günün son bölümünde bir miktar kar realizasyonlarına bağlı geri çekilme yaşansa da endeks günü artı bölgede tamamladı. "Endekste birkaç gündür üstü test edilen ancak kapanış gerçekleşmeyen 1,423 direninin üzerinde kapanış gerçekleşmesi olumlu. Buranın üzerinde kalınabilmesi sırası ile 1,445 ve 1,462 seviyelerini gündeme getirecektir. Aşağıda ise bugün 1,423 ilk referans noktamız olacak. "Buranın altında 1,405 izleyeceğimiz diğer destek noktası olacaktır. Bugünkü haftalık kapanışın 1,423 üzerinde ya da altında olması gelecek haftaya yönelik de önemli bir gösterge olacaktır."


Merkez Bankası, dolar, Mart, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Dolar 8.27 lira, euro 9.97 lira, sterlin 11.50 lirada - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Eski Milletvekili Süleyman Bölünmez, alev topuna dönen araçtan canını zor kurtardı Eski Milletvekili Süleyman Bölünmez, alev topuna dönen araçtan canını zor kurtardı Vefa Küçük'ten 'G.Saray'daki gibi seçim iptal olur mu?' sorusuna net yanıt: Bizde iptal olmaz Vefa Küçük'ten 'G.Saray'daki gibi seçim iptal olur mu?' sorusuna net yanıt: Bizde iptal olmaz Gökyüzündeki gizemli cisimler akıllara Dünya'ya düşecek roketi getirmişti! Bakan Varank, konuya açıklık getirdi Gökyüzündeki gizemli cisimler akıllara Dünya'ya düşecek roketi getirmişti! Bakan Varank, konuya açıklık getirdi Ebru Gündeş ve Reza Zarrab boşandı Ebru Gündeş ve Reza Zarrab boşandı Bakan Çavuşoğlu, tepki çeken Bakan Çavuşoğlu, tepki çeken "Turistin göreceği herkesi aşılarız" sözlerine açıklık getirdi Tam kapanma 19 Mayıs'a uzatılacak mı? İçişleri Bakanı Soylu iddiaları yalanladı Tam kapanma 19 Mayıs'a uzatılacak mı? İçişleri Bakanı Soylu iddiaları yalanladı Öykü Çelik-İsmail Berhan çifti ayrıldı Öykü Çelik-İsmail Berhan çifti ayrıldı Moderna'dan korkutan korona sözleri: 6 ay içinde yeni mutasyonlar ortaya çıkacak Moderna'dan korkutan korona sözleri: 6 ay içinde yeni mutasyonlar ortaya çıkacak

Son Dakika Haberleri
09:36 Vefa Küçük: Bizde seçim iptal olmaz
09:34 Bilim insanlarından büyük kentlerle ilgili araştırma: İthalat ve elektrik bağımlılığı sonları olacak
09:30 İBB'ye ait halk ekmek büfesi alevlere teslim oldu! Korku dolu anlar kameralara yansıdı
09:29 Kolombiya'daki hükümet protestosunda ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi
09:23 ABD'den korkutan açıklama: Çin'in roketi cumartesi günü Dünya'ya düşebilir
09:22 Survivor'a veda eden Melis Sezer, takım arkadaşına sitem etti
09:18 Gökyüzündeki gizemli cisimler akıllara Dünya'ya düşecek roketi getirmişti! Bakan Varank, konuya açıklık getirdi
09:18 Can Yaman, başka bir adamla öpüşme görüntüsü çıkan Diletta Leotta ile buzları eritti! İki sevgili İtalya'da aşk tazeledi
09:13 Başkan Ali Koç, yeni sezon için Orta Avrupa ve Balkanlar'dan futbolcu bulunmasını istedi
09:09 Ebru Gündeş ve Reza Zarrab boşandı
Bilim insanlarından büyük kentlerle ilgili araştırma: İthalat ve elektrik bağımlılığı sonları olacak Bilim insanlarından büyük kentlerle ilgili araştırma: İthalat ve elektrik bağımlılığı sonları olacak         
09:35
Kolombiya'daki hükümet protestosunda ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi Kolombiya'daki hükümet protestosunda ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi         
09:30
ABD'den korkutan açıklama: Çin'in roketi cumartesi günü Dünya'ya düşebilir ABD'den korkutan açıklama: Çin'in roketi cumartesi günü Dünya'ya düşebilir         
09:24
Can Yaman, başka bir adamla öpüşme görüntüsü çıkan Diletta Leotta ile buzları eritti! İki sevgili İtalya'da aşk tazeledi Can Yaman, başka bir adamla öpüşme görüntüsü çıkan Diletta Leotta ile buzları eritti! İki sevgili İtalya'da aşk tazeledi         
09:19
Baskında tuvalete ve tezgah altına saklanan adamlar ortaya tuhaf görüntüler çıkardı Baskında tuvalete ve tezgah altına saklanan adamlar ortaya tuhaf görüntüler çıkardı         
00:53
Kötü koku nedeniyle şikayette bulunan komşular sayesinde 1 hafta önce öldürülen adamın cansız bedenine ulaşıldı Kötü koku nedeniyle şikayette bulunan komşular sayesinde 1 hafta önce öldürülen adamın cansız bedenine ulaşıldı         
23:52
Dağda kurbanlık dana avı! Doğada kendi başlarına yetişiyorlar Dağda kurbanlık dana avı! Doğada kendi başlarına yetişiyorlar         
20:28
Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya, İmamoğlu'nu CİMER'e şikayet edenin kendisi olduğunu söyledi Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya, İmamoğlu'nu CİMER'e şikayet edenin kendisi olduğunu söyledi         
18:26
Hava koşulları nedeniyle uçuş 40 dakika ertelenince, pilot yolculara pizza ısmarladı Hava koşulları nedeniyle uçuş 40 dakika ertelenince, pilot yolculara pizza ısmarladı         
18:13
Kaçak elektrik denetiminde ekiplere taşlı ve sopalı saldırı: 3 yaralı Kaçak elektrik denetiminde ekiplere taşlı ve sopalı saldırı: 3 yaralı         
17:45
Arnavutluk'ta kameralara yakalandı! Thodex firarisinden ilk kare Arnavutluk'ta kameralara yakalandı! Thodex firarisinden ilk kare         
17:44
Kardeş kurbanı gencin son paylaşımı yürek burktu: Can alıcı gelmiş canım almaya Kardeş kurbanı gencin son paylaşımı yürek burktu: Can alıcı gelmiş canım almaya         
16:05
Şiddetli öksürük nedeniyle hastaneye gitti, 6 kaburgasının kırıldığını öğrendi Şiddetli öksürük nedeniyle hastaneye gitti, 6 kaburgasının kırıldığını öğrendi         
14:24
Camları folyo ile kaplayıp mangal kömürü yakan anne ile kızı intihar etti Camları folyo ile kaplayıp mangal kömürü yakan anne ile kızı intihar etti         
14:06
Sedat Peker'den, Mehmet Ağar'ın oğluyla ilgili bomba iddia: Yalan çıksın, bu parmağı keseceğim Sedat Peker'den, Mehmet Ağar'ın oğluyla ilgili bomba iddia: Yalan çıksın, bu parmağı keseceğim         
13:50
Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu Canan Ergüder: 3.Kemoterapi bitti, ben iyiyim Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu Canan Ergüder: 3.Kemoterapi bitti, ben iyiyim         
13:33
MHP ile yaşanan kriz kelle aldı! Habertürk'de 2 kritik isim görevden alındı, Ebru Baki'nin programı erken bitirildi MHP ile yaşanan kriz kelle aldı! Habertürk'de 2 kritik isim görevden alındı, Ebru Baki'nin programı erken bitirildi         
12:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2021 09:40:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dolar 8.27 lira, euro 9.97 lira, sterlin 11.50 lirada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement