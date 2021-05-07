Dolar 8.27 lira, euro 9.97 lira, sterlin 11.50 lirada

Merkez Bankası (TCMB), Mart ayında 200 baz puanlık artışla yüzde 19 düzeyine yükselttiği politika faizini beklendiği gibi değiştirmedi. Dövizler de yeni güne, dü kapanışa yakın çekildikleri düzeylerde başladılar.

Güçlü ekonomik toparlanma beklentilerini destekleyebilecek ve dolayısıyla yatırımları hisselere, riskli para birimleri ve emtiaya yönlendirebilecek ABD tarımdışı istihdam verisi öncesinde, küresel piyasalarda dolar geriledi. Dolar endeksi de, yüzde 0.4 düşüşle 90.867 düzeyine kadar indi.