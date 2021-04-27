Dolar 8.28 lira, euro 10.00 lira, sterlin 11.51 lirada - Son Dakika

Dolar 8.28 lira, euro 10.00 lira, sterlin 11.51 lirada

27.04.2021 09:10
Dolar 8.28 lira, euro 10.00 lira, sterlin 11.51 lirada, System.String[]

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu haftaki para politikası kararı öncesinde ABD Hazine tahvil getirilerindeki zayıf gelişmelerin baskısıyla başlıca para birimleri karşısında son haftaların en düşük düzeylerine gerileyen dolar, iç piyasada da yeni güne 8.30 liraya yakın başladı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu haftaki para politikası kararı öncesinde ABD Hazine tahvil getirilerindeki zayıf gelişmelerin baskısıyla başlıca para birimleri karşısında son haftaların en düşük düzeylerine gerileyen dolar, iç piyasada da yeni güne 8.30 liraya yakın başladı.

Fed'in para politikası toplantısı Çarşamba günü sona erecek. Para politikası konusunda ciddi bir değişiklik beklenmezken, yatırımcılar toplantıdan sonra Powell'ın açıklamalarını yakından izleyecekler.

TCMB'nin yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 9.4 seviyesinde, ancak ay sonunda enflasyon raporunda belirgin artış bekleniyor. Enflasyon raporu 29 Nisan'da açıklanacak. Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,343 ve 1,374 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 2.14 artışla 1,374.00 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 3.64, BIST Mali Endeks yüzde 1.83, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.58 artıdaydı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.2615 lira ve en yüksek 8.2987 lirayı gördükten sonra, 8.28 – 8.29 lira aralığında,euro en düşük 9.9887 lira ve en yüksek 10.0362 lirayı gördükten sonra, 10.00 – 10.01 lira aralığında,sterlin en düşük 11.4863 lira ve en yüksek 11.5358 lirayı gördükten sonra 11.51 – 11.52 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.20651 - 1.20899 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.20783 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şöyle devam edildi: "Dün açılışla birlikte yukarı yönlü hareketlenen endekste günün büyük bölümünde ilk yükselişin ardından sakin bir tablo izlenirken kapanışa yakın alımlar yeniden hız kazandı. "Hisse ve sektör bazlı ayrışmaların da dikkat çektiği endekste hacim geçtiğimiz haftanın son gününde yaşanan yükselişte olduğu gibi oldukça düşük kalarak yükselişi destekleyemedi.  "Endekste Mart ortalarında görülen zirve seviyelerden başlayan düşüş trendi bugün itibariyle 1,378 seviyesinde bulunuyor."Buranın hemen üzerinde ise yaşanan düşüşün ger dönüşünde yüzde 38.2 seviyesinin bulunduğu 1,384 bulunuyor.

"Bu seviyelerin aşılması ve üzerinde olacak bir kapanış alımlara hız kazandırabilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,352 izleyeceğimiz ilk destek konumunda olacaktır."


Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, dolar, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Dolar 8.28 lira, euro 10.00 lira, sterlin 11.51 lirada - Son Dakika Ekonomi


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