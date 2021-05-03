Dolar 8.29 lira, euro 9.97 lira, sterlin 11.45 lirada

Dövizler, enflasyon verilerinin açıklanacağı yeni haftanın ilk işlem gününe, geçen haftanın son işlem gününde yükseldikleri düzeylere yakın başladı. Dolar ilk işlemlerde 8.30 lirayı görürken, euro da 10 lira sınırındaydı.

Merkez Bankası (TCMB) geçen hafta yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 9.4'ten, yüzde 12.2'ye yükseltti. Piyasadaki genel beklenti ise yüzde 14 düzeyinde bulunuyor. TCMB ayrıca bugün açıklanacak Nisan ayı verilerinin yüzde 17'nin üzerinde enflasyonun zirve yapmasını beklerken, piyasalarda enflasyonun Mayıs ve Haziran'da da yükselmesi bekleniyor.