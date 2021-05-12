Dolar 8.30 lira, euro 10.07 lira, sterlin 11.74 lirada

Dolar, küresel düzeyde metal, petrol ve tarım ürünleri fiyatlarındaki artışlara bağlı olarak gelişmekte olan ülkelerin para birimleri karşısında gerilerken, iç piyasada yeni güne 8.30 lira sınırında başladı.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) Salı günü erken işlemlerde 385/390 düzeyindeydi.