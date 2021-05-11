Dolar 8.30 lira, euro 10.10 lira, sterlin 11.75  lirada - Son Dakika

Dolar 8.30 lira, euro 10.10 lira, sterlin 11.75  lirada

11.05.2021 09:02
Dolar 8.30 lira, euro 10.10 lira, sterlin 11.75  lirada, System.String[]

Dolar, küresel düzeyde metal, petrol ve tarım ürünleri fiyatlarındaki artışlara bağlı olarak gelişmekte olan ülkelerin para birimleri karşısında gerilerken, iç piyasada yeni güne 8.30 lira sınırında başladı.

Dolar, küresel düzeyde metal, petrol ve tarım ürünleri fiyatlarındaki artışlara bağlı olarak gelişmekte olan ülkelerin para birimleri karşısında  gerilerken, iç piyasada yeni güne 8.30 lira sınırında başladı.

Japonya merkezli bankacılık ve finansal hizmetler grubu Mitsubishi UFJ Financial Group, Türkiye'de para politikasında gevşemenin, önceden öngördüğü ikinci çeyrek yerine üçüncü çeyrekte başlayacağını öngördü.

Mitsubishi UFJ Financial Group'tan yapılan açıklamada, Merkez Bankası'nın (TCMB) Haziran'da faiz indirimi yapma olasılığının uzak olduğu vurgulandı. Açıklamada, buna karşın Şahap Kavcıoğlu'nun Mart ayında TCMB Başkanı olarak atanmasının ardından, daha gevşek bir para politikası uygulanacağına ilişkin görüşün sürdürüldüğü de belirtildi. Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,447 ve 1,462 puan arasında dalgalandığı haftanın ilk işlem gününü yüzde 1.36 artışla yüzde 0.59 artışla 1,460.90 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.36, BIST Mali Endeks yüzde 1.17, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.64 artıdaydı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.2552 lira ve en yüksek 8.3046 lirayı gördükten sonra, 8.30 – 8.31 lira aralığında,euro en düşük 10.0247 lira ve en yüksek 10.1182 lirayı gördükten sonra, 10.10 – 10.11 lira aralığında,sterlin en düşük 11.6787 lira ve en yüksek 11.7608 lirayı gördükten sonra 11.75 – 11.76 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.21259 - 1.21494 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.21461 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve eklendi: "Cuma günkü hacimli yükselişlerin ardından dün de BIST 100 güne alıcılı bir açılış yaptı ve sonrasında da kazançlarını korumayı bildi. BIST kapandıktan sonra ABD'de teknoloji hisselerinde başlayan satışlar genele yayılmaya başladı. "ABD'nin ardından bu sabah Asya piyasalarında ve Avrupa vadelilerinde satışlar devam ediyor."Dün Mart ortalarında yaşanan düşüşün geri dönüşünde yüzde 61.8 seviyesinin bulunduğu 1,462 seviyesini test eden endeks bu seviyenin hemen altında kapanış gerçekleştirdi.

"Bugün ise olası satışlarda izleyeceğimiz ilk destek 1,444 olacak olup, buranın altında daha önce 1,462 seviyesi öncesinde güçlü direnç olarak izlediğimiz 1,423 bu sefer destek olarak yeniden gündeme gelecektir."


Petrol, Tarım, Metal, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Dolar 8.30 lira, euro 10.10 lira, sterlin 11.75  lirada - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

İsveç Dışişleri Bakanı Linde, Kudüs saldırılarına tepki gösterdi: İsrail'in uyguladığı şiddet çok endişe verici İsveç Dışişleri Bakanı Linde, Kudüs saldırılarına tepki gösterdi: İsrail'in uyguladığı şiddet çok endişe verici Estetikle dudaklarını küçülttüren Lara: Dudağımla pipet bile tutamıyorum Estetikle dudaklarını küçülttüren Lara: Dudağımla pipet bile tutamıyorum Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Aygün Aydın hamile olduğunu öne sürdü Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Aygün Aydın hamile olduğunu öne sürdü Son dakika: 700 bini aşkın kamu işçisinin ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılacak Son dakika: 700 bini aşkın kamu işçisinin ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılacak İsrail, hava saldırısıyla Gazze'yi vurdu: Hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi İsrail, hava saldırısıyla Gazze'yi vurdu: Hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi Hiç utanmaları da yok! Mescid-i Aksa'dan alevler yükseldi, fanatik Yahudiler o anları sevinç çığlıklarıyla izledi Hiç utanmaları da yok! Mescid-i Aksa'dan alevler yükseldi, fanatik Yahudiler o anları sevinç çığlıklarıyla izledi Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsrail çağrısı: BM girişimlerini derhal başlat Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsrail çağrısı: BM girişimlerini derhal başlat Papağana işkence videosuyla tepki çeken MasterChef Murat, yeni imajıyla gündem oldu Papağana işkence videosuyla tepki çeken MasterChef Murat, yeni imajıyla gündem oldu

Son Dakika Haberleri
10:05 ABD ve İngiltere, İsrail'in akıttığı kanı görmeyip Filistin'i suçladı
10:02 İki tır birbirine girdi: 1 ağır yaralı
10:01 İsveç Dışişleri Bakanı Linde, Kudüs saldırılarına tepki gösterdi: İsrail'in uyguladığı şiddet çok endişe verici
09:59 Estetikle dudaklarını küçülttüren Lara: Dudağımla pipet bile tutamıyorum
09:56 MSB: Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı
09:54 Gözaltına alınan Filistinli Sanatçı Meryem Afifi'den İsrail askerlerine: Büyüyünce zalim olacağım mı dedin?
09:45 Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Aygün Aydın hamile olduğunu öne sürdü
09:19 Doğduğun Ev Kaderindir final yapıyor! Barış ve Zeynep'i mutlu son bekliyor
09:15 Son dakika: 700 bini aşkın kamu işçisinin ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılacak
09:14 Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları belli olmaya başladı! Olmazsa olmaz tek şart vaka sayısının en fazla 10 bin olması
ABD ve İngiltere, İsrail'in akıttığı kanı görmeyip Filistin'i suçladı ABD ve İngiltere, İsrail'in akıttığı kanı görmeyip Filistin'i suçladı         
10:06
Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Cari denge martta 3,3 milyar dolar açık verdi Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Cari denge martta 3,3 milyar dolar açık verdi         
09:59
Gözaltına alınan Filistinli Sanatçı Meryem Afifi'den İsrail askerlerine: Büyüyünce zalim olacağım mı dedin? Gözaltına alınan Filistinli Sanatçı Meryem Afifi'den İsrail askerlerine: Büyüyünce zalim olacağım mı dedin?         
09:55
Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları belli olmaya başladı! Olmazsa olmaz tek şart vaka sayısının en fazla 10 bin olması Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları belli olmaya başladı! Olmazsa olmaz tek şart vaka sayısının en fazla 10 bin olması         
09:15
Serengeti Parkı değil Balıkesir Ovası! Mandaların dereyle buluşma anı görsel şölen oluşturuyor Serengeti Parkı değil Balıkesir Ovası! Mandaların dereyle buluşma anı görsel şölen oluşturuyor         
09:14
Yemek siparişini yetiştirmek için dakikalarla savaşırken can verdi Yemek siparişini yetiştirmek için dakikalarla savaşırken can verdi         
02:21
Yasak aşk yaşayan ikilinin şüpheli ölümü! Ağaca asılı halde bulundular Yasak aşk yaşayan ikilinin şüpheli ölümü! Ağaca asılı halde bulundular         
01:00
Şenol Güneş: Burak Yılmaz Beşiktaşlı Şenol Güneş: Burak Yılmaz Beşiktaşlı         
22:48
İsrail'in saldırganlığının nedeni uzmanlar yorumladı: Netanyahu'nun oy kaygısı İsrail'in saldırganlığının nedeni uzmanlar yorumladı: Netanyahu'nun oy kaygısı         
22:09
Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği Feyzi İşbaşaran'dan yeni yanıt: Adamın, 4 saat tutulduğu odada altına işedi Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği Feyzi İşbaşaran'dan yeni yanıt: Adamın, 4 saat tutulduğu odada altına işedi         
21:49
Cami hoparlöründen beddua gibi kaside! Soruşturma başlatıldı Cami hoparlöründen beddua gibi kaside! Soruşturma başlatıldı         
19:05
AK Parti'deyken Abdullah Gül'ü desteklediğini açıklayan Ali Babacan'ın, Erdoğan için de imza verdiği ortaya çıktı! AK Parti'deyken Abdullah Gül'ü desteklediğini açıklayan Ali Babacan'ın, Erdoğan için de imza verdiği ortaya çıktı!         
17:36
Oğlunun vurulduğunu gördü, tarlaya girip oğlunu vuranı öldürdü Oğlunun vurulduğunu gördü, tarlaya girip oğlunu vuranı öldürdü         
14:37
Karius'un eski aşkı paylaştığı üstsüz fotoğrafla Instagram'ı salladı Karius'un eski aşkı paylaştığı üstsüz fotoğrafla Instagram'ı salladı         
13:51
Geri geri giden otobüs şoförü, faciaya davetiye çıkardı Geri geri giden otobüs şoförü, faciaya davetiye çıkardı         
13:29
Mahalleliyi canından bezdirdiği yetmedi bir de sokak ortasında can almaya çalıştı Mahalleliyi canından bezdirdiği yetmedi bir de sokak ortasında can almaya çalıştı         
13:26
ABD Donanması'nın operasyon yaptığı Umman Denizi'ndeki bayraksız gemiden cephanelik çıktı ABD Donanması'nın operasyon yaptığı Umman Denizi'ndeki bayraksız gemiden cephanelik çıktı         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2021 10:12:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dolar 8.30 lira, euro 10.10 lira, sterlin 11.75  lirada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement