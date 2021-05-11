Dolar 8.30 lira, euro 10.10 lira, sterlin 11.75  lirada

Dolar, küresel düzeyde metal, petrol ve tarım ürünleri fiyatlarındaki artışlara bağlı olarak gelişmekte olan ülkelerin para birimleri karşısında gerilerken, iç piyasada yeni güne 8.30 lira sınırında başladı.

Japonya merkezli bankacılık ve finansal hizmetler grubu Mitsubishi UFJ Financial Group, Türkiye'de para politikasında gevşemenin, önceden öngördüğü ikinci çeyrek yerine üçüncü çeyrekte başlayacağını öngördü.

Mitsubishi UFJ Financial Group'tan yapılan açıklamada, Merkez Bankası 'nın ( TCMB ) Haziran'da faiz indirimi yapma olasılığının uzak olduğu vurgulandı. Açıklamada, buna karşın Şahap Kavcıoğlu 'nun Mart ayında TCMB Başkanı olarak atanmasının ardından, daha gevşek bir para politikası uygulanacağına ilişkin görüşün sürdürüldüğü de belirtildi. Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,447 ve 1,462 puan arasında dalgalandığı haftanın ilk işlem gününü yüzde 1.36 artışla yüzde 0.59 artışla 1,460.90 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.36, BIST Mali Endeks yüzde 1.17, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.64 artıdaydı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.2552 lira ve en yüksek 8.3046 lirayı gördükten sonra, 8.30 – 8.31 lira aralığında,euro en düşük 10.0247 lira ve en yüksek 10.1182 lirayı gördükten sonra, 10.10 – 10.11 lira aralığında,sterlin en düşük 11.6787 lira ve en yüksek 11.7608 lirayı gördükten sonra 11.75 – 11.76 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.21259 - 1.21494 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.21461 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve eklendi: "Cuma günkü hacimli yükselişlerin ardından dün de BIST 100 güne alıcılı bir açılış yaptı ve sonrasında da kazançlarını korumayı bildi. BIST kapandıktan sonra ABD'de teknoloji hisselerinde başlayan satışlar genele yayılmaya başladı. "ABD'nin ardından bu sabah Asya piyasalarında ve Avrupa vadelilerinde satışlar devam ediyor."Dün Mart ortalarında yaşanan düşüşün geri dönüşünde yüzde 61.8 seviyesinin bulunduğu 1,462 seviyesini test eden endeks bu seviyenin hemen altında kapanış gerçekleştirdi.

"Bugün ise olası satışlarda izleyeceğimiz ilk destek 1,444 olacak olup, buranın altında daha önce 1,462 seviyesi öncesinde güçlü direnç olarak izlediğimiz 1,423 bu sefer destek olarak yeniden gündeme gelecektir."