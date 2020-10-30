Dolar 8.30 lira, euro 9.70 lira, sterlin 10.72 lirada - Son Dakika

Dolar 8.30 lira, euro 9.70 lira, sterlin 10.72 lirada

30.10.2020 09:11
Dolar 8.30 lira, euro 9.70 lira, sterlin 10.72 lirada, System.String[]

Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın dördüncü Enflasyon Raporu'nda enflasyonu yukarı yönlü güncellemesi ve jeopolitik gelişmelerle yeni tarihi yüksek düzeylere tırmanan dövizler, haftanın son işlem gününe de bu düzeylere yakın başladı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın dördüncü Enflasyon Raporu'nda enflasyonu yukarı yönlü güncellemesi ve jeopolitik gelişmelerle yeni tarihi yüksek düzeylere tırmanan dövizler, haftanın son işlem gününe de bu düzeylere yakın başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,126 ve 1,152 puan arasında dalgalandığı Cumhuriyet Bayramı öncesi yarım işlem gününü, yüzde 2.22 düşüşle 1,126.99 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.92, BIST Mali Endeks yüzde 1.00 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 2.74 eksideydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.2713 lira ve en yüksek 8.3358 lirayı gördükten sonra, 8.30 – 8.31 lira aralığında,euro en düşük 9.6423 lira ve en yüksek 9.7457 lirayı gördükten sonra, 9.70 – 9.71 lira aralığında,sterlin en düşük 10.7049 lira ve en yüksek 10.7850 lirayı gördükten sonra 10.72 – 10.73 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.16680 - 1.16945 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.16828 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şöyle devam edildi: "Salgın kaynaklı artan endişelere bağlı olarak yurt dışı piyasalardaki zayıf bir görünüm etkili oluyor. "Tatil nedeniyle dün işlem görmeyen BIST-100 Endeksi'nde, küresel risk iştahındaki zayıflama ve kur cephesinde korunan yükseliş eğilimi dikkate alındığında zayıf seyrin devam edebileceğini değerlendiriyoruz.  "Risk başlıklarında ve kurlarda artan tansiyonda bir iyileşme görmeden endeksteki olası tepki hareketlerine karşı temkinli yaklaşmak yararlı olacaktır. "BIST-100 çarşamba gününü 1,141 – 1,135 destek bölgesi altında 1,126.99 puandan gerçekleştirirken, geri çekilmelerde 1,122 – 1,112 ve 200 günlük üssel ortalama (1,097) destek olarak izlenebilir."Tepki alımlarında ise 1,135 – 1,141 ilk direnç bölgesi konumuna geçerken, devamında 1.155 seviyesi önem kazanacaktır."


Enflasyon Raporu, Merkez Bankası, Sterlin, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Dolar 8.30 lira, euro 9.70 lira, sterlin 10.72 lirada - Son Dakika Ekonomi

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