Dolar 8.33 lira, euro 10.01 lira, sterlin 11.58 lirada - Son Dakika

Dolar 8.33 lira, euro 10.01 lira, sterlin 11.58 lirada

05.05.2021 09:15
Dolar 8.33 lira, euro 10.01 lira, sterlin 11.58 lirada, System.String[]

Merkez Bankası'nın (TCMB) yarın açıklanacak faiz kararı öncesi 8.30 lira düzeyine yükselen dolar yeni güne de bu düzeylerde başladı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) yarın açıklanacak faiz kararı öncesi 8.30 lira düzeyine yükselen dolar yeni güne de bu düzeylerde başladı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Salı günü internette yayımlanan bir röportajda ABD  ekonomisinin yüksek hükümet harcamaları nedeniyle aşırı ısınmasını  önlemek için faiz oranlarının ılımlı bir şekilde artması gerekebileceğini söyledi.  Yellen daha sonra enflasyona ilişkin bir sorun görmediğini belirtse de, yatırımcılar faizlerin bir noktada yükselmek zorunda kalacağına ilişkin savları da gündemlerine almış oldu.

Türkiye'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK) Nisan'da 62.29'a geriledi. Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre REK Kasım'da 60.52 ile tarihi düşük düzeye gerilemişti. Endeks Aralık'ta 62'yi aştıktan sonra Ocak'ta 66'ya, Şubat'ta da 69'a yükseldi. REK'in 65.57'ye indiği Mart itibarıyla endekste düşüş başladı.Merkez Bankası (TCMB), Nisan ayında gıda dışındaki ana kalemlerde yıllık enflasyonun yükseldiğine işaret ederek, "Tüketici enflasyonundaki artışa en belirgin katkı enerji grubundan geldi" saptaması yaptı.TCMB Aylık Fiyat Gelişmeleri raporunda, "Bu dönemde eşel mobil sistemi ve tavan fiyat uygulamasının etkisiyle enerji fiyatları yatay seyretti; ancak, baz etkisi nedeniyle grup yıllık enflasyonu belirgin şekilde yükseldi" denildi.Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açıkları, Ocak'ta aylık bazda 1.58 milyar dolar azalma ile 156 milyar 138 milyon dolar olarak hesaplandı.Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, bu dönemde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 1.0 milyar 383 milyon dolar, döviz yükümlülükleri de 2 milyar 966 milyon dolar azaldı. Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,411 ve 1,428 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 0.34 düşüşle 1,416.25 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.30 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 1.08 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.58 eksideydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.2980 lira ve en yüksek 8.3326 lirayı gördükten sonra, 8.33 – 8.34 lira aralığında,euro en düşük 9.9739 lira ve en yüksek 10.0257 lirayı gördükten sonra, 10.01 – 10.02 lira aralığında,sterlin en düşük 11.5401 lira ve en yüksek 11.5946 lirayı gördükten sonra 11.58 – 11.59 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.20099 - 1.20270 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.20145 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve eklendi: "BIST 100 Endeksi dün açılıştan sonra kısa vadede ilk güçlü direnç seviyesi olarak izlediğimiz 1,423 seviyesinin üzerindeki rakamları test etti. Gün boyunca bu seviyenin üzerinde tutunmaya çalışan endekste kapanışa yakın yurtdışındaki negatif görünümün etkisi ile satışlar sertleşti ve endeks böylece ilk güçlü direnç olarak izlediğimiz seviyenin altında kapanmış oldu."Bugün 1,405 seviyesinin altında izleyeceğimiz ilk önemli destek 1,396 olmaya devam ediyor. Buranın altına sarkılması satışların çok daha sertleşmesine neden olabilir.

"Bu nedenle burası kısa vade için referans seviyemiz olacak. Yukarıda ise 1,423 takip ettiğimiz ilk güçlü direnç olmaya devam ederken bu seviyenin altında kalındığı sürece yükselişlere temkinli yaklaşmak gerektiğini düşünüyoruz."


Merkez Bankası, dolar, Faiz, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Dolar 8.33 lira, euro 10.01 lira, sterlin 11.58 lirada - Son Dakika Ekonomi


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