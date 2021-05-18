Dolar 8.33 lira, euro 10.14 lira, sterlin 11.81 lirada

Kaplan, katıldığı bir çevrimiçi toplantıda, Fed'in ekonomideki toparlanmanın yanında enflasyonun da yüzde 2.0 hedef yakınlarında durmasını yakından izlemeyi sürdüreceğini vurguladı.

ABD Merkez Bankası ( Fed ) Dallas Başkanı Robert Kaplan 'ın, gelecek yıla kadar faiz artırımı beklemediği görüşünü yinelemesinin ardından, dolar başlıca para birimleri karşısında değer yitirdi.

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