Dolar 8.37 lira, euro 10.21 lira, sterlin 11.83 lirada

ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) son toplantısına ilişkin tutanaklarda tahvil alımlarının azaltılmasından yatırımcıların beklediğinden daha çok söz edilmesinin etkisiyle, dolar yükseldi.

Fed'in 27-28 Nisan'da yaptığı para politikası toplantısının dün akşam yayımlanan tutanaklarında, "Yetkililerin birkaçı eğer Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi Kurul'un politikada belirleyici olan hedeflerine doğru hızla ilerleme kaydederse, gelecek toplantılarda varlık alımlarının hızının yeniden ayarlanmasına dair bir planın görüşülmeye başlayabileceği önerisinde bulundu" denildi.