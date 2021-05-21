Dolar 8.38 lira, euro 10.26 lira, sterlin 11.90 lirada

Küresel piyasalarda işlemcilerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomiye verdiği desteği azaltacağına yönelik endişelerinin yatışmasıyla birlikte düşüşünü sürderen dolar, iç piyasada ise haftanın son işlem gününe 8.40 lira sınırında başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,439 ve 1,454 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü yüzde 0.67 düşüşle 1,449.82 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.34 ekside, BIST Mali Endeks yüzde 0.23 artıda, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.49 eksideydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.3752 lira ve en yüksek 8.3964 lirayı gördükten sonra, 8.38 – 8.39 lira aralığında,euro en düşük 10.2358 lira ve en yüksek 10.2787 lirayı gördükten sonra, 10.26 – 10.27 lira aralığında,sterlin en düşük 11.8780 lira ve en yüksek 11.9241 lirayı gördükten sonra 11.90 – 11.91 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.22234 - 1.22391 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.22391 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde, "BIST 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şu değerlendirme yapıldı: "Dün içeride gerçekleşen sektör bazlı ayrışmaların etkisi ile Borsa İstanbul yurtdışı endekslerin gerisinde kaldı. "BIST 100'de son dönemde güçlü direnç olarak takip ettiğimiz TCMB Başkanı değişiminin gerçekleştiği dönemde yaşanan düşüşün geri dönüşünde yüzde 61.8 seviyesinin bulunduğu 1,462 seviyesi önemli olmaya devam ediyor. "Bugün aynı zamanda haftalık kapanışında gerçekleşecek olması nedeniyle endeksin bu seviyenin altında ya da üstünde kapanışı gelecek haftaya yönelik de önemli bir işaret oluşturacaktır.

"Buranın üzerinde 100 günlük ortalamanın bulunduğu 1,479 ve devamında TCMB Başkanı değişimi sürecinde oluşan boşluğun dolacağı 1,511 seviyesini gündeme gelecektir. Aşağıda ise ilk destek 1,440'ta iken bu seviyenin altında 1,423 izleyeceğimiz diğer önemli nokta olacaktır."