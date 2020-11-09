Dolar 8.41 lira, euro 10.01 lira, sterlin 11.09 lirada - Son Dakika

Dolar 8.41 lira, euro 10.01 lira, sterlin 11.09 lirada

09.11.2020 09:03
Dolar 8.41 lira, euro 10.01 lira, sterlin 11.09 lirada, System.String[]

ABD Başkanlık seçimlerindeki belirsizlik ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle geçen haftanın son işlem gününde yeni tarihi yüksek düzeylere yükselen dövizler, yeni haftaya bu düzeylerin 10-15 kuruş altında başladılar.

ABD Başkanlık seçimlerindeki belirsizlik ve jeopolitik gelişmelerin  etkisiyle geçen haftanın son işlem gününde yeni tarihi yüksek düzeylere yükselen dövizler, yeni haftaya bu düzeylerin 10-15 kuruş altında başladılar.

Resmi Gazete'nin Pazar günü yayımlanan sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı ve Uysal'dan boşalan göreve eski Maliye Bakanı Naci Ağbal atandı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,177 ve 1,192 puan arasında dalgalandığı geçen haftanın son işlem gününü yüzde 1.01 artışla 1,191.96 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.78, BIST Mali Endeks yüzde 0.30, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.06 artıdaydı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.3455 lira ve en yüksek 8.5274 lirayı gördükten sonra, 8.41 – 8.42 lira aralığında,euro en düşük 9.9216 lira ve en yüksek 10.0521 lirayı gördükten sonra, 10.01 – 10.02 lira aralığında,sterlin en düşük 11.0011 lira ve en yüksek 11.1423 lirayı gördükten sonra 11.09 – 11.10 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18789 - 1.18965 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18299 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şöyle devam edildi: "BIST 100 endeksi önceki haftalarda yaşanan sert düzeltmenin geri dönüşünde %61,8 seviyesinin bulunduğu 1,175 seviyesinin üzerinde kapanışlar gerçekleştirerek olumlu bir tablo sundu. Kısa vade için endekste 1.175 seviyesini referans noktası olarak izlemeye devam edeceğiz. "Temel açıdan birçok risk bulunmasına karşın bu seviyenin üzerinde kalınması, teknik görünümü destekleyerek son denemede test edilen 1,225 ve ardında da tarihi zirvelerin bulunduğu 1.250 civarını yeniden gündeme getirebilir. "Aşağı yönlü hareketlerde ise ilk önemli destek noktamız bahsettiğimiz 1,175 iken buranın altına sarkılması hızlı bir şekilde önümüzdeki günlerde en önemli destek bölgesi olarak izleyeceğimiz 1,125 civarının test edilmesini sebep olabilir."


Amerika Birleşik Devletleri, Başkanlık Sistemi, Resmi Gazete, Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Dolar 8.41 lira, euro 10.01 lira, sterlin 11.09 lirada - Son Dakika Ekonomi


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