Dolar 8.41 lira, euro 10.21 lira, sterlin 11.85 lirada

"Yukarıda ise 1,462 üzerinde 100 günlük ortalamanın bulunduğu 1,477 ve devamında TCMB Başkanı değişimi sürecinde oluşan boşluğun dolacağı 1,511 seviyesi takip edilebilir."

Yeni haftanın ilk açılan Asya-Pasifik bölgesi borsaları, Çin'de sanayi üretimindeki artışa karşın, perakende satışlardaki beklentilerin altındaki gelişmeye bağlı olarak karışık düzeylerde açıldı.

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