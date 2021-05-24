Dolar 8.41 lira, euro 10.25 lira, sterlin 11.91 lirada

Küresel piyasalarda geçen hafta euro karşısında son üç ayın en düşük düzeylerine gerileyen dolar, yeni haftaya hafif toparlanarak başladı. Euro/dolar paritesi son üç ayın en yüksek düzeyi olan 1.2245'ten gerileyerek 1.21728 düzeyine kadar indi. Dolar, iç piyasada ise haftanın ilk işlem gününe 8.40 liranın üzerinde başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,449 ve 1,462 puan arasında dalgalandığı geçen haftanın son işlem gününü yüzde 0.14 artışla 1,451.84 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.41 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.09 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.12 eksideydi.