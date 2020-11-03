Dolar 8.42 lira, euro 9.82 lira, sterlin 10.89 lirada - Son Dakika

Dolar 8.42 lira, euro 9.82 lira, sterlin 10.89 lirada

03.11.2020 08:56
Dolar 8.42 lira, euro 9.82 lira, sterlin 10.89 lirada, System.String[]

Merkez Bankası'nın (TCMB), artış beklentilerine karşın faizi sabit tutması, yılın dördüncü Enflasyon Raporu'nda enflasyonu yukarı yönlü güncellemesi ve jeopolitik gelişmelerle haftanın ilk işlem gününde de yeni tarihi yüksek düzeylere yükselen dövizler, enflasyon verilerinin açıklanacağı yeni...

Merkez Bankası'nın (TCMB), artış beklentilerine karşın faizi sabit tutması, yılın dördüncü Enflasyon Raporu'nda enflasyonu yukarı yönlü güncellemesi ve jeopolitik gelişmelerle haftanın ilk işlem gününde de yeni tarihi yüksek düzeylere yükselen dövizler, enflasyon verilerinin açıklanacağı yeni güne de bu düzeylerde başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,117 ve 1,143 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 1.91 artışla 1,133.59 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.68, BIST Mali Endeks yüzde 1.19, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.98 artıdaydı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.4096 lira ve en yüksek 8.4451 lirayı gördükten sonra, 8.42 – 8.43 lira aralığında,euro en düşük 9.7754 lira ve en yüksek 9.8427 lirayı gördükten sonra, 9.82 – 9.83 lira aralığında,sterlin en düşük 10.8763 lira ve en yüksek 10.9166 lirayı gördükten sonra 10.89 – 10.90 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.16351 - 1.16597 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.16564 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şöyle devam edildi: "ABD'de seçim sonuçlarına ve sonrasında yaşanabileceklere yönelik beklentiler küresel ölçüde volatilite artışına neden olabilir. "Bu nedenle bu süreçte risklerin sınırlandırılmasında fayda olacağını düşünüyoruz.""Son günlerde sert bir düzeltme yaşanan endekste dün küresel piyasalardaki olumlu havanın da katkısı ile bir tepki hareketi yaşandı ve yüzde 38.2 seviyesinin bulunduğu 1,144 civarı test edildi. "Bugün yukarıda izleyeceğimiz ilk direnç burası olacak. Üzerinde ise seçim sürecinin yaşatabileceği belirsizliği de göz önünde bulundurduğumuzda 1,175 izleyeceğimiz en önemli direnç olacak.

"Burası geçilecek olur ise yukarı yönlü hareketler hız kazanabilir. Aşağıda ise dünün en düşüğü 1,117 ve devamında geçtiğimiz haftanın en düşüğü olan 1,095 kritik destek noktaları olacaktır."


Enflasyon Raporu, Merkez Bankası, Enflasyon, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Dolar 8.42 lira, euro 9.82 lira, sterlin 10.89 lirada - Son Dakika Ekonomi


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