Dolar 8.42 lira, euro 9.95 lira, sterlin 11.05 lirada - Son Dakika

Dolar 8.42 lira, euro 9.95 lira, sterlin 11.05 lirada

06.11.2020 09:06
Dolar 8.42 lira, euro 9.95 lira, sterlin 11.05 lirada, System.String[]

ABD Başkanlık seçimlerindeki belirsizliğin sürmesiyle güç yitiren dolar, iç piyasada da 10 kuruş dolayında gerilerken, ABD para birimine karşı güçlenen euro ve sterlin iç piyasada da yüksek düzeylerini korudu.

ABD Başkanlık seçimlerindeki belirsizliğin sürmesiyle güç yitiren dolar, iç piyasada da 10 kuruş dolayında gerilerken, ABD para birimine karşı güçlenen euro ve sterlin iç piyasada da yüksek düzeylerini korudu.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,165 ve 1,184 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü yüzde 1.06 artışla 1,180.02 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.25, BIST Mali Endeks yüzde 1.06, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.29 artıdaydı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.4044 lira ve en yüksek 8.4293 lirayı gördükten sonra, 8.42 – 8.43 lira aralığında,euro en düşük 9.9273 lira ve en yüksek 9.9862 lirayı gördükten sonra, 9.95 – 9.96 lira aralığında,sterlin en düşük 11.0391 lira ve en yüksek 11.1032 lirayı gördükten sonra 11.05 – 11.06 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17954 - 1.18468 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18149 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şöyle devam edildi: "ABD seçimleri etkisinde hareket eden piyasalar dünün ardından bugün de genel olarak pozitif tarafta seyrediyor. "Dün sabah saatlerinde Trump'a tanınan şanstaki artış günün ilerleyen saatlerinde düşüşe geçerek Biden'ı yeniden ön plan çıkardı. "Endeks dün gün içi en yüksek seviyelerinden kapatarak bugüne yönelik pozitif bir tablo sunsa da kritik gördüğümüz 1,175 direncinin üzerinde kapanışların daha önemli olduğunu düşünüyoruz. "Bugün buranın aşılıp üzerinde kalınıp kalınamayacağını takip edeceğiz. Geri dönüşlerde 1,150 ilk destek noktamız olacak. Bu seviyenin altına sarkılması teknik görünümün bozulmasına ve satışların sertleşmesine neden olabilir."


Amerika Birleşik Devletleri, Başkanlık Sistemi, Borsa İstanbul, Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Dolar 8.42 lira, euro 9.95 lira, sterlin 11.05 lirada - Son Dakika Ekonomi


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