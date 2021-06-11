BIST100 yüzde 0.31 artışla başladı, dolar 8.37 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.31 artışla 1,461.22 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.31, BIST Mali Endeks yüzde 0.29, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.19 artıdaydı.
ABD'de tüketici fiyatlarının Mayıs'ta aylık bazda yüzde 0.6 ile beklentilerin üzerinde yükselmesi üzerine başlıca para birimleri karşısında bu yılın en düşük düzeylerine kadar inen dolar, iç piyasada da haftanın son işlem gününe yeni günde 8.40 - 8.43 lira aralığında başladı.Kredi derecelendirme şirketi Fitch, Merkez Bankası'nın (TCMB) yıl sonuna kadar politika faizini yüzde 17'ye düşürmek için, yılın son birkaç ayına kadar bekleyeceğini öngördüğünü, enflasyonun da yıl sonunda yüzde 15.5'e gerilemesini beklediğini açıkladı.ABD merkezli uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs da notunda, enflasyonun düşmeden önce Eylül ayına kadar yıllık bazda yüzde 17 dolayında kalması beklendiğinden, politika faizinin dördüncü çeyreğe kadar düşürülmeyeceğine ilişkin öngörüsünü yineledi.Avrupa Merkez Bankası (ECB), Perşembe günü düzenlenen toplantısında politika faizini sıfırda, mevduat faizi oranını eksi yüzde 0.5'te sabit tuttu ve acil durum tahvil alımlarının, yılın ilk aylarına kıyasla daha yüksek hızda yapmaya devam edeceğini açıkladı.Türkiye'nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) erken saatlerde 371/375 düzeyindeydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.3888 lira ve en yüksek 8.4359 lirayı gördükten sonra, 8.37 – 8.38 lira aralığında,euro en düşük 10.2308 lira ve en yüksek 10.2885 lirayı gördükten sonra, 10.20 – 10.21 lira aralığında,sterlin en düşük 11.8922 lira ve en yüksek 11.9693 lirayı gördükten sonra 11.87 – 11.88 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.21702 - 1.21916 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.21884 düzeyindeydi.TSKB'nin günlük bülteninde, küresel piyasal arda risk iştahının dün iyimser bir seyir izlediği belirtilerek, şöyle denildi: "ABD'nin Mayıs ayı enflasyonu beklentilerin üzerinde artmaya devam ederken, Avrupa MerkezBankası'nın (ECB) destekleyici duruşunu koruması riskli varlıkları destekledi."ECB büyüme ve enflasyona ilişkin tahminlerini yukarı yönde güncellese de destekleyici duruşun uzun süre devam edeceğini yineledi. "Bu ortamda ABD'deki rekor enflasyon verilerinin ardından ABD tahvil faizlerindeki yükseliş kısa süreli kaldı. ABD 10 yıllık tahvil faizi günü 3 baz puanlık düşüşle yüzde 1.46'dan tamamlarken, dolar diğer gelişmiş ekonomilerin para birimleri karşısında yatay kapandı."Gelişmekte olan ekonomilerin para birimlerinde ise farklı oranlarda da olsa genele yayılmış olarak değer kazandı. MSCI gelişmekte olan ekonomiler ve dünya geneli hisse senedi endekslerinin her ikisi de yüzde 0.4 yükseldi. Altın ve ham petrol fiyatlarındaki ılımlı artışlar sürdü. "Bu küresel arka planda yurtiçi finansal varlıklar toparlanmaya devam etti. Nisan ayı istihdam verileri zayıf bir görünüm çizerken, haftalık verileri Haziran'ın ilk haftasında yabancıların Türk finansal varlıklara ilgisinin zayıf kaldığını ortaya koydu. "Dün küresel eğilimlerin de desteği ile Borsa İstanbul 100 ve 30 endeksleri sırasıyla yüzde 0.5 ve yüzde 0.6 artarken, TL, dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yüzde 1.9 değer kazandı. Ülke risk primi ve u zun vadeli tahvil faizleri geriledi."Yeni güne küresel piyasal ar dünden kalan eğilimlerle pozitif bir başlangıç yaptı. Asya'da haber ve veri akışı sakinken, günün ilerleyen saatlerinde jeopolitik gelişmeler, salgın ve aşılama ile ilgili haberlere ek olarak ABD Haziran ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi sonuçları takip edilecek. "Yurtiçinde TÜİK Nisan ayı sanayi üretimi istatistiklerini açıklayacakken, Türk finansal varlıklarınseyri açısından küresel eğilimler ve ekonomi dışı gelişmelere yönelik haber akışının belirleyici olabileceği öngörülüyor."
Kaynak: DHA
Son Dakika › Ekonomi › BIST100 yüzde 0.31 artışla başladı, dolar 8.37 lirada - Son Dakika Ekonomi