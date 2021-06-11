Üye Girişi
BIST100 yüzde 0.31 artışla başladı, dolar 8.37 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.31 artışla başladı, dolar 8.37 lirada

11.06.2021 08:59
BIST100 yüzde 0.31 artışla başladı, dolar 8.37 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.31 artışla 1,461.22 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.31 artışla 1,461.22 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.31, BIST Mali Endeks yüzde 0.29, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.19 artıdaydı.

ABD'de tüketici fiyatlarının Mayıs'ta aylık bazda yüzde 0.6 ile beklentilerin üzerinde yükselmesi üzerine başlıca para birimleri karşısında bu yılın en düşük düzeylerine kadar inen dolar, iç piyasada da haftanın son işlem gününe yeni günde 8.40 - 8.43 lira aralığında başladı.

Kredi derecelendirme şirketi Fitch, Merkez Bankası'nın (TCMB) yıl sonuna kadar politika faizini yüzde 17'ye düşürmek için, yılın son birkaç ayına kadar bekleyeceğini öngördüğünü, enflasyonun da yıl sonunda yüzde 15.5'e gerilemesini beklediğini açıkladı.ABD merkezli uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs da notunda, enflasyonun düşmeden önce Eylül ayına kadar yıllık bazda yüzde 17 dolayında kalması beklendiğinden, politika faizinin dördüncü çeyreğe kadar düşürülmeyeceğine ilişkin öngörüsünü yineledi.Avrupa Merkez Bankası (ECB), Perşembe günü düzenlenen toplantısında politika faizini sıfırda, mevduat faizi oranını eksi yüzde 0.5'te sabit tuttu ve acil durum tahvil alımlarının, yılın ilk aylarına kıyasla daha yüksek hızda yapmaya devam edeceğini açıkladı.Türkiye'nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) erken saatlerde 371/375 düzeyindeydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.3888 lira ve en yüksek 8.4359 lirayı gördükten sonra, 8.37 – 8.38 lira aralığında,euro en düşük 10.2308 lira ve en yüksek 10.2885 lirayı gördükten sonra, 10.20 – 10.21 lira aralığında,sterlin en düşük 11.8922 lira ve en yüksek 11.9693 lirayı gördükten sonra 11.87 – 11.88 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.21702 - 1.21916 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.21884 düzeyindeydi.TSKB'nin günlük bülteninde, küresel piyasal arda risk iştahının dün iyimser bir seyir izlediği belirtilerek, şöyle denildi: "ABD'nin Mayıs ayı enflasyonu beklentilerin üzerinde artmaya devam ederken, Avrupa MerkezBankası'nın (ECB) destekleyici duruşunu koruması riskli varlıkları destekledi."ECB büyüme ve enflasyona ilişkin tahminlerini yukarı yönde güncellese de destekleyici duruşun uzun süre devam edeceğini yineledi. "Bu ortamda ABD'deki rekor enflasyon verilerinin ardından ABD tahvil faizlerindeki yükseliş kısa süreli kaldı. ABD 10 yıllık tahvil faizi günü 3 baz puanlık düşüşle yüzde 1.46'dan tamamlarken, dolar diğer gelişmiş ekonomilerin para birimleri karşısında yatay kapandı."Gelişmekte olan ekonomilerin para birimlerinde ise farklı oranlarda da olsa genele yayılmış olarak değer kazandı. MSCI gelişmekte olan ekonomiler ve dünya geneli hisse senedi endekslerinin her ikisi de yüzde 0.4 yükseldi. Altın ve ham petrol fiyatlarındaki ılımlı artışlar sürdü. "Bu küresel arka planda yurtiçi finansal varlıklar toparlanmaya devam etti. Nisan ayı istihdam verileri zayıf bir görünüm çizerken, haftalık verileri Haziran'ın ilk haftasında yabancıların Türk finansal varlıklara ilgisinin zayıf kaldığını ortaya koydu. "Dün küresel eğilimlerin de desteği ile Borsa İstanbul 100 ve 30 endeksleri sırasıyla yüzde 0.5 ve yüzde 0.6 artarken, TL, dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yüzde 1.9 değer kazandı. Ülke risk primi ve u zun vadeli tahvil faizleri geriledi."Yeni güne küresel piyasal ar dünden kalan eğilimlerle pozitif bir başlangıç yaptı. Asya'da haber ve veri akışı sakinken, günün ilerleyen saatlerinde jeopolitik gelişmeler, salgın ve aşılama ile ilgili haberlere ek olarak ABD Haziran ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi sonuçları takip edilecek. "Yurtiçinde TÜİK Nisan ayı sanayi üretimi istatistiklerini açıklayacakken, Türk finansal varlıklarınseyri açısından küresel eğilimler ve ekonomi dışı gelişmelere yönelik haber akışının belirleyici olabileceği öngörülüyor."


Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, Mayıs, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.31 artışla başladı, dolar 8.37 lirada - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ölümcül maymun çiçeği virüsü panik yarattı! İngiltere'de iki kişide tespit edildi 10:58 Ölümcül maymun çiçeği virüsü panik yarattı! İngiltere'de iki kişide tespit edildi Balıkesir sahillerinin altın rengi kumu kirlilik yüzünden siyaha döndü: Bandırma'da denize girmek intihar gibi 10:54 Balıkesir sahillerinin altın rengi kumu kirlilik yüzünden siyaha döndü: Bandırma'da denize girmek intihar gibi Survivor 2021'de Berkay'ın kendi takımındaki yarışmacıyı eleme adayı yapması herkesi şaşırttı 10:49 Survivor 2021'de Berkay'ın kendi takımındaki yarışmacıyı eleme adayı yapması herkesi şaşırttı
Son Dakika! Bakan Koca'dan BioNTech uyarısı: 6 saat içinde kullanılmayan aşılar israf oluyor 10:37 Son Dakika! Bakan Koca'dan BioNTech uyarısı: 6 saat içinde kullanılmayan aşılar israf oluyor AK Parti ve MHP'liler salonu terk etti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde Atatürk'e hakaret eden imam kınandı 10:11 AK Parti ve MHP'liler salonu terk etti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde Atatürk'e hakaret eden imam kınandı Karavanda 3 arkadaşını kurşuna dizdi, babasını arayıp olayı anlattı 09:58 Karavanda 3 arkadaşını kurşuna dizdi, babasını arayıp olayı anlattı
Kadın hastanın karnında mala unutuldu! Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek 09:41 Kadın hastanın karnında mala unutuldu! Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş 07:45 Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş

Son Dakika Haberleri
11:04 2,5 milyar liralık bitkisel üretim destekler hesaplara yatıyor! 18 Haziran'dan itibaren ödenecek
10:57 Ölümcül maymun çiçeği virüsü panik yarattı! İngiltere'de iki kişide tespit edildi
10:55 Bakan Elvan, salgın desteği hakkında konuştu: Yıl sonuna kadar 191 milyar liraya ulaşması bekleniyor
10:53 Balıkesir sahillerinin altın rengi kumu kirlilik yüzünden siyaha döndü: Bandırma'da denize girmek intihar gibi
10:52 400 milyon kişi seyredecek! Ay-Yıldızlı takımımız EURO 2020'nin açılış maçına çıkıyor
10:48 Survivor 2021'de Berkay'ın kendi takımındaki yarışmacıyı eleme adayı yapması herkesi şaşırttı
10:36 Son Dakika! Bakan Koca'dan BioNTech uyarısı: 6 saat içinde kullanılmayan aşılar israf oluyor
10:24 Sergen Yalçın'dan iddialı EURO 2020 değerlendirmesi: Bu kadromuzla Fransa ile finalde oynarız
10:10 AK Parti ve MHP'liler salonu terk etti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde Atatürk'e hakaret eden imam kınandı
10:05 Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti
2,5 milyar liralık bitkisel üretim destekler hesaplara yatıyor! 18 Haziran'dan itibaren ödenecek 2,5 milyar liralık bitkisel üretim destekler hesaplara yatıyor! 18 Haziran'dan itibaren ödenecek         
11:04
Bakan Elvan, salgın desteği hakkında konuştu: Yıl sonuna kadar 191 milyar liraya ulaşması bekleniyor Bakan Elvan, salgın desteği hakkında konuştu: Yıl sonuna kadar 191 milyar liraya ulaşması bekleniyor         
10:56
400 milyon kişi seyredecek! Ay-Yıldızlı takımımız EURO 2020'nin açılış maçına çıkıyor 400 milyon kişi seyredecek! Ay-Yıldızlı takımımız EURO 2020'nin açılış maçına çıkıyor         
10:52
Yomra'da Belediye Başkanı Bıyık'a 5 el ateş eden saldırgan, kayıplara karıştı Yomra'da Belediye Başkanı Bıyık'a 5 el ateş eden saldırgan, kayıplara karıştı         
10:41
Sergen Yalçın'dan iddialı EURO 2020 değerlendirmesi: Bu kadromuzla Fransa ile finalde oynarız Sergen Yalçın'dan iddialı EURO 2020 değerlendirmesi: Bu kadromuzla Fransa ile finalde oynarız         
10:24
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
10:05
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Favre ile görüştüğü ortaya çıktı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Favre ile görüştüğü ortaya çıktı         
09:51
Deniz Uğur ve Erdinç Gülener dünyaevine girdi Deniz Uğur ve Erdinç Gülener dünyaevine girdi         
07:52
Şanlıurfa'da fuhuş ihbarına giden ekiplere ateş açıldı: 2 polis yaralı Şanlıurfa'da fuhuş ihbarına giden ekiplere ateş açıldı: 2 polis yaralı         
23:47
Mostafa Mohamed, Mısır Milli Takımı formasıyla attığı 2 golle maça damga vurdu Mostafa Mohamed, Mısır Milli Takımı formasıyla attığı 2 golle maça damga vurdu         
23:36
Sermiyan Midyat'tan Sermiyan Midyat'tan "Kanal İstanbul" göndermeli olay Sedat Peker videosu: Vallahi yenileceğiz         
22:01
Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti         
21:04
Bu nasıl anne! Bebeği ölümden döndü, soğukkanlılığı pes dedirtti Bu nasıl anne! Bebeği ölümden döndü, soğukkanlılığı pes dedirtti         
20:09
İmamoğlu'ndan İmamoğlu'ndan "Kanal İstanbul'un temel atma törenine davet edilirseniz gider misiniz?" sorusuna cevap: Temel atma diye bir şey yok         
18:37
Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu         
17:59
Mevzide zeybek oynamış! Şehit özel harekat polisinin görüntüleri yürekleri burktu Mevzide zeybek oynamış! Şehit özel harekat polisinin görüntüleri yürekleri burktu         
17:16
MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı! İsmi Sedat Peker'in videolarında geçiyordu MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı! İsmi Sedat Peker'in videolarında geçiyordu         
16:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2021 11:09:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BIST100 yüzde 0.31 artışla başladı, dolar 8.37 lirada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement