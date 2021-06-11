BIST100 yüzde 0.31 artışla başladı, dolar 8.37 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.31 artışla 1,461.22 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.31, BIST Mali Endeks yüzde 0.29, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.19 artıdaydı.

ABD'de tüketici fiyatlarının Mayıs'ta aylık bazda yüzde 0.6 ile beklentilerin üzerinde yükselmesi üzerine başlıca para birimleri karşısında bu yılın en düşük düzeylerine kadar inen dolar, iç piyasada da haftanın son işlem gününe yeni günde 8.40 - 8.43 lira aralığında başladı.