Dolar 8.46 lira, euro 10.33 lira, sterlin 11.97 lirada

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerin, enflasyon baskısına karşın tahvil alımları gibi canlandırma önlemlerini sürdüreceği yönündeki açıklamalarının da etkisiyle dolar başlıca para birimleri karşısında Ocak ayından bu yana en düşük düzeylerine geriledi.

Politik gelişmelerin yakından izlendiği iç piyasada ise dolar yeni güne 8.45 liranın üzerinde, euro da 10.30 liranın üzerinde başladı.