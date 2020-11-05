Dolar 8.46 lira, euro 9.94 lira, sterlin 10.98 lirada

Merkez Bankası'ndan (TCMB) yeni sıkılaştırma adımlarının gelecebileceği beklentileriyle, haftanın ilk günü tırmandıkları yeni tarihi yüksek düzeylerinden 5 - 10 kuruş dolayında gerileyen dövizler, yeni güne de bu düzeylerde başladı.
Türkiye'nin fiyat düzeyinin, ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren, tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK) Ekim ayında 60.66 ile en düşük düzeye indi.Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre REK, Eylül 2018'de 62.51 ile ve bu yılın Ağustos ayında 62.31 önceki tarihi düşük düzeylerine gerilemişti.Yurt içi üretici fiyatları endeksi (Y-ÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru endeksi de, Ekim'de 70.55 ile, Eylül 2018'deki 70.03'lük tarihi düşük düzeyden sonra en düşük düzeye geriledi. Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,154 ve 1,170 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 1.47 artışla 1,167.65 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 2.30, BIST Mali Endeks yüzde 0.88, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.64 artıdaydı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.4114 lira ve en yüksek 8.4700 lirayı gördükten sonra, 8.46 – 8.47 lira aralığında,euro en düşük 9.8472 lira ve en yüksek 9.9546 lirayı gördükten sonra, 9.94 – 9.95 lira aralığında,sterlin en düşük 10.9130 lira ve en yüksek 10.9966 lirayı gördükten sonra 10.98 – 10.99 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17108 - 1.17443 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17375 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şöyle devam edildi: "ABD seçimleri etkisinde hareket eden piyasalar dünün ardından bugün de genel olarak pozitif tarafta seyrediyor. "Dün sabah saatlerinde Trump'a tanınan şanstaki artış günün ilerleyen saatlerinde düşüşe geçerek Biden'ı yeniden ön plan çıkardı. "Endeks dün gün içi en yüksek seviyelerinden kapatarak bugüne yönelik pozitif bir tablo sunsa da kritik gördüğümüz 1,175 direncinin üzerinde kapanışların daha önemli olduğunu düşünüyoruz. "Bugün buranın aşılıp üzerinde kalınıp kalınamayacağını takip edeceğiz. Geri dönüşlerde 1,150 ilk destek noktamız olacak. "Bu seviyenin altına sarkılması teknik görünümün bozulmasına ve satışların sertleşmesine neden olabilir."
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Ekonomi › Dolar 8.46 lira, euro 9.94 lira, sterlin 10.98 lirada - Son Dakika Ekonomi