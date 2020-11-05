Dolar 8.46 lira, euro 9.94 lira, sterlin 10.98 lirada

Merkez Bankası'ndan (TCMB) yeni sıkılaştırma adımlarının gelecebileceği beklentileriyle, haftanın ilk günü tırmandıkları yeni tarihi yüksek düzeylerinden 5 - 10 kuruş dolayında gerileyen dövizler, yeni güne de bu düzeylerde başladı.

Türkiye'nin fiyat düzeyinin, ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren, tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK) Ekim ayında 60.66 ile en düşük düzeye indi.