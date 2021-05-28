Dolar 8.50, euro 10.35, sterlin 12.07 lirada - Son Dakika

Dolar 8.50, euro 10.35, sterlin 12.07 lirada

28.05.2021 09:01
Dolar 8.50, euro 10.35, sterlin 12.07 lirada, System.String[]

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faizi öngörülenden önce artıracağına ilişkin beklentilerin artmasıyla sterlin dolar, euro ve yen gibi önde gelen para birimleri karşısında güçlenirken, ABD para birimi de, başlıca para birimleri karşısında Ocak ayından bu yana en düşük düzeylerine geriledi.

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faizi öngörülenden önce artıracağına ilişkin beklentilerin artmasıyla sterlin dolar, euro ve yen gibi önde gelen para birimleri karşısında güçlenirken, ABD para birimi de, başlıca para birimleri karşısında Ocak ayından bu yana en düşük düzeylerine geriledi. İç piyasada ise, son dönemdeki politik gelişmelerin etkisiyle, dolar 8.50 liranın üzerine yükselirken, küresel piyasalarda güçlenen sterlin de 12 liranın üzerine çıktı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,411 ve 1,428 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü yüzde 0.84 düşüşle 1,415.03 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.68, BIST Mali Endeks yüzde 0.92, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.82 eksideydi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı kurumsal yatırımcılardan 3 yıl vadede 1.36 milyar euro borçlandı.Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, borçlanma 994.21 milyon euro tutarında "euro cinsi devlet tahvili" ve 365.55 milyon euro tutarında "euro cinsi kira sertifikası" ihracı yoluyla gerçekleştirildi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.4921 lira ve en yüksek 8.5109 lirayı gördükten sonra, 8.50 – 8.51 lira aralığında,euro en düşük 10.3493 lira ve en yüksek 10.3898 lirayı gördükten sonra, 10.35 – 10.36 lira aralığında,sterlin en düşük 12.0601 lira ve en yüksek 12.0953 lirayı gördükten sonra 12.07 – 12.08 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.21774 - 1.21959 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.21797 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde, "Endeksin güne hafif alıcılı bir açılış yapmasını bekliyoruz" denildi ve şu değerlendirme yapıldı: "Çarşamba günkü sert satışların ardından önceki gün tepki alımlarını takip ettiğimiz endekste, dün öğleden sonra bir kez daha satışların sertleştiğini izledik. "Endeksin kapanışının dün de ifade etiğimiz 1,415 seviyesinden gerçekleşmesi, teknik baskının şiddetlenmemesi için önemliydi. "Bugün bu seviye üzerinde kalındığı sürece 1,430 – 1,445 bölgesi dengelenme için takip edilecektir. "Buna karşın endekste gün içinde yeniden 1,415 altı saatlik kapanışlar görülmesi teknik baskının şiddetlenerek kısa vade için ilk kritik destek olarak takip ettiğimiz 1,390 civarının yeniden test edilmesine neden olabilir. "Endekste 1,390 seviyesi kısa vade için aşağıda takip ettiğimiz referans seviyesi konumunda. Bu seviyenin altında olacak kapanışlar teknik baskının şiddetlenmesine neden olacaktır."


Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere Merkez Bankası, Sterlin, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Dolar 8.50, euro 10.35, sterlin 12.07 lirada - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Alıcıya sadece garanti belgesi verildi! Görünmez heykel 155 bin liraya alıcı buldu Alıcıya sadece garanti belgesi verildi! Görünmez heykel 155 bin liraya alıcı buldu Çevredekiler izlemekle yetindi! Eski eşini sokak ortasında tekme tokat dövdü Çevredekiler izlemekle yetindi! Eski eşini sokak ortasında tekme tokat dövdü Başarılı oyuncu Arzum Onan, imaj değiştirdi! Kısacık saçlarıyla Instagram'ı salladı Başarılı oyuncu Arzum Onan, imaj değiştirdi! Kısacık saçlarıyla Instagram'ı salladı AK Parti seçim kanunuyla ilgili taslak çalışmasını MHP'ye götürüyor: Baraj yüzde 5'e inecek, milletvekili transferi tarih olacak AK Parti seçim kanunuyla ilgili taslak çalışmasını MHP'ye götürüyor: Baraj yüzde 5'e inecek, milletvekili transferi tarih olacak Sevgilisinin evinin 4'üncü katından düşen Derya olayın iç yüzünü anlattı: Kimse tarafından itilmedim Sevgilisinin evinin 4'üncü katından düşen Derya olayın iç yüzünü anlattı: Kimse tarafından itilmedim Altay Bayındır'a nazar değdi! Genç kaleci, İlk milli maçında sahayı acılar içinde terk etti Altay Bayındır'a nazar değdi! Genç kaleci, İlk milli maçında sahayı acılar içinde terk etti Kafe ve restoranlara 1 Haziran müjdesi! İşletmelerin 12'ye kadar açık kalabileceği düşünülüyor Kafe ve restoranlara 1 Haziran müjdesi! İşletmelerin 12'ye kadar açık kalabileceği düşünülüyor 8 yaşındaki evladını acımasızca döven anne, tahliye olunca kızının ayağına sarılıp af diledi 8 yaşındaki evladını acımasızca döven anne, tahliye olunca kızının ayağına sarılıp af diledi

Son Dakika Haberleri
09:21 Sıla, İlker Kaleli için Sinem Kobal'ı Instagram'dan sildi!
09:18 Bakan Koca yeni bir kamu spotu paylaştı: Normalleşme için kolları sıvıyoruz
09:16 Alıcıya sadece garanti belgesi verildi! Görünmez heykel 155 bin liraya alıcı buldu
09:15 BM'nin İsrail'e yönelik soruşturma kararı Netanyahu'yu çılgına çevirdi: Utanç verici
09:13 Çevredekiler izlemekle yetindi! Eski eşini sokak ortasında tekme tokat dövdü
09:12 Araç şarampole yuvarlandı! Can pazarı: 5 yaralı
09:11 Mucize Doktor, final yaptı! Taner Ölmez, diziye duygusal bir veda yaptı
09:07 Başarılı oyuncu Arzum Onan, imaj değiştirdi! Kısacık saçlarıyla Instagram'ı salladı
09:05 Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı
09:03 AK Parti seçim kanunuyla ilgili taslak çalışmasını MHP'ye götürüyor: Baraj yüzde 5'e inecek, milletvekili transferi tarih olacak
Sıla, İlker Kaleli için Sinem Kobal'ı Instagram'dan sildi! Sıla, İlker Kaleli için Sinem Kobal'ı Instagram'dan sildi!         
09:21
BM'nin İsrail'e yönelik soruşturma kararı Netanyahu'yu çılgına çevirdi: Utanç verici BM'nin İsrail'e yönelik soruşturma kararı Netanyahu'yu çılgına çevirdi: Utanç verici         
09:15
Mucize Doktor, final yaptı! Taner Ölmez, diziye duygusal bir veda yaptı Mucize Doktor, final yaptı! Taner Ölmez, diziye duygusal bir veda yaptı         
09:11
Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı         
09:05
Kim Jong-un, yasa dışı film satan adamı 500 kişi önünde kurşuna dizdirdi Kim Jong-un, yasa dışı film satan adamı 500 kişi önünde kurşuna dizdirdi         
09:00
Daha önceki photoshop kazalarını unutun! Dansöz Asena resmen yüzünü değiştirdi Daha önceki photoshop kazalarını unutun! Dansöz Asena resmen yüzünü değiştirdi         
22:46
Sıla fena pişti oldu! İlker Kaleli için yazdıklarını eski eşi için de yazmış Sıla fena pişti oldu! İlker Kaleli için yazdıklarını eski eşi için de yazmış         
20:48
Minili pozu beğeni butonunu çökerten Pınar Altuğ, bu sefer de spor yaptığı anları paylaştı Minili pozu beğeni butonunu çökerten Pınar Altuğ, bu sefer de spor yaptığı anları paylaştı         
19:57
Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu         
17:31
Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş         
17:28
Tüm ikna çabalarına rağmen, 6 katlı binanın çatısından böyle intihar etti Tüm ikna çabalarına rağmen, 6 katlı binanın çatısından böyle intihar etti         
16:24
Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu         
16:13
Galatasaray'ın yeni yengesi Ebru Şancı, Alpaslan'ı öpücüklere boğdu Galatasaray'ın yeni yengesi Ebru Şancı, Alpaslan'ı öpücüklere boğdu         
15:12
Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim         
15:05
Biri kazağından tanıdığını söyledi, diğeri ameliyat izinden! Uygunsuz videodaki kadın hangisinin eşi? Biri kazağından tanıdığını söyledi, diğeri ameliyat izinden! Uygunsuz videodaki kadın hangisinin eşi?         
14:43
Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı         
12:31
Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi         
12:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2021 09:31:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dolar 8.50, euro 10.35, sterlin 12.07 lirada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement