Dolar 8.50, euro 10.35, sterlin 12.07 lirada

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faizi öngörülenden önce artıracağına ilişkin beklentilerin artmasıyla sterlin dolar, euro ve yen gibi önde gelen para birimleri karşısında güçlenirken, ABD para birimi de, başlıca para birimleri karşısında Ocak ayından bu yana en düşük düzeylerine geriledi. İç piyasada ise, son dönemdeki politik gelişmelerin etkisiyle, dolar 8.50 liranın üzerine yükselirken, küresel piyasalarda güçlenen sterlin de 12 liranın üzerine çıktı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,411 ve 1,428 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü yüzde 0.84 düşüşle 1,415.03 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.68, BIST Mali Endeks yüzde 0.92, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.82 eksideydi.