BIST100 yüzde 0.28 artışla başladı, dolar 8.57 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Perşembe gününe, yüzde 0.28 artışla 1,453.24 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Perşembe gününe, yüzde 0.28 artışla 1,453.24 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.29, BIST Mali Endeks yüzde 0.20, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.28 artıdaydı. ABD enflasyon verisi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası toplantısına odaklanan küresel piyasalarda, başlıca para birimleri karşısında bu yılın en düşük düzeylerinde işlem gören dolar, iç piyasada da yeni güne 8.60 lira sınırında başladı. ECB'nin bugün faizlerde değişiklik yapması beklenmiyor. ECB Başkanı ECB'nin bugün faizlerde değişiklik yapması beklenmiyor. ECB Başkanı Christine Lagarde 'ın, kararın açıklanmasının ardından düzenlenecek toplantıda yapacağı konuşmada ise acil durum varlık alım miktarında yakın vadede azaltıma gidilip gidilmeyeceğine ilişkin sinyaller aranacak. Dünya Bankası Türkiye 'ye deprem güçlendirme, enerji verimliliği ve iklime karşı dayanaklılığı artırmada kullanılmak üzere toplam 400 milyon dolarlık iki ayrı krediyi onayladı. Kredinin 265 milyon doları, kamu binalarının depreme karşı dayanıklılığını ve enerji verimliliğini artırmak, 135 milyon doları da nehir havzalarındaki kırsal toplulukların geçim kaynaklarını ve iklime karşı dayanıklılığını artırmak için kullanılacak.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.5724 lira ve en yüksek 8.5953 lirayı gördükten sonra, 8.57 – 8.58 lira aralığında,euro en düşük 10.4464 lira ve en yüksek 10.4809 lirayı gördükten sonra, 10.45 – 10.46 lira aralığında,sterlin en düşük 12.1112 lira ve en yüksek 12.1458 lirayı gördükten sonra 12.11 – 12.12 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.21627 - 1.21812 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.21812 düzeyindeydi.TSKB'nin günlük bülteninde, "Küresel piyasal arda risk iştahı dün karışık bir seyir izledi. Makroekonomik veriakışı sakinken, bugünkü Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ve ABD Mayısenflasyon verileri öncesinde bazı finansal varlıklarda kar realizasyonları gözlendi. ABD tahvil faizlerindeki gerileme riskli varlıkları desteklerken, İngiltere'dekiartan COVID-19 vaka sayıları salgına yönelik kaygıların sürmesine yol açıyor.Günü ABD 10 yıllık tahvil faizi 4 baz puanlık düşüşle %1,49'dan tamamlarken,dolar diğer gelişmiş ekonomilerin para birimleri karşısında yatay kapandı. Gelişmekte olan ekonomilerin para birimlerinde ise ayrışan performanslar gözlendi.Dün Avrupa'daki hisse senetlerindeki yükselişe karşın ABD gösterge endekslerizayıf bir seyir izledi. MSCI gelişmekte olan ekonomiler hisse senedi endeksi%0,3, MSCI dünya hisse senetleri endeksi %0,2 düştü. Altın fiyatları hafif gerilerken, Brent tipi ham petrolün varil fiyatı 72,2 dolarda değişmeden kaldı.Bu küre sel arka planda yurtiçi finansal varlıklar bir mi ktar toparl andı. Haberakışı sınırlıyken, Türk finansal varlıklar küresel eğilimlerden pozitif ayrıştı. Borsaİstanbul 100 ve 30 endeksleri sırasıyla %0,1 ve %0,2 oranında artarken, TL, dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında %0,1 oranında değer kazandı. Ülke riskprimi ve tahvil faizleri geriledi.Yeni güne küresel piyasalar düne kı yasla daha olumlu bir başl angıç yaptı. Asya'da haber ve veri akışı sakinken, günün ilerleyen saatlerinde jeopolitik gelişmeler, salgın ve aşılama ile ilgili haberlere ek olarak Avrupa Merkez Bankası(ECB) faiz kararı ve ABD Mayıs ayı enflasyon verileri takip edilecek. ECB'nin butoplantıda faizleri değiştirmesi beklenmezken, varlık alımlarının hızına ve ekonomik görünüme ilişkin vereceği mesajlar önemli olacak. Yurtiçinde TÜİK Nisandönemi işgücü istatistiklerini açıklayacakken, Türk finansal varlıkların seyri açısından küresel eğilimler ve ekonomi dışı gelişmelere yönelik haber akışının belirleyici olabileceği öngörülüyor.



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