Dolar 8.60, euro 10.50, sterlin 12.19 lirada

Merkez Bankası'nın (TCMB) yüzde 19 düzeyindeki politika faizine karşın, politik ve ekonomik gelişmelerin de etkisiyle yükseldikleri yeni zirvelerinden dün 20-25 kuruş dolayında geri çekilen dövizler yeni güne de bu düzeylerde başladılar.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,418 ve 1,434 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 0.09 düşüşle 1,430.73 puanda tamamladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.15 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.47 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.03 eksideydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.5886 lira ve en yüksek 8.6027 lirayı gördükten sonra, 8.60 – 8.61 lira aralığında,euro en düşük 10.4950 lira ve en yüksek 10.5215 lirayı gördükten sonra, 10.50 – 10.51 lira aralığında,sterlin en düşük 12.1785 lira ve en yüksek 12.2116 lirayı gördükten sonra 12.19 – 12.20 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.22121 - 1.22267 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.22138 düzeyindeydi.Ahlatcı Yatırım'ın analizinde, "Yurt içi piyasalarda faiz söylemleri üzerinden hareketlenen kur, 8.81 seviyelerini gördükten sonra dün bu seviyelerden gelen düşüşlerle yeniden 8.50'nin altına doğru yöneldi ve günü 8.60 seviyesi yakınlarında tamamladı" denildi ve şöyle devam edildi: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizleri Temmuz-Ağustos gibi indirebiliriz anlamına çıkan ifadelerde bulunması ile kurun ateşi yeniden yükselse de dün TCMB'nin yatırımcılarla gerçekleştirdiği toplantıda konuşan başkan Kavcıoğlu, para politikasında erken gevşemeye yönelik oluşan beklentinin ortadan kalkması gerektiğine vurgu yaptı. "Ekonominin yeniden dengelenmesini sağlayacak ılımlı bir iç talep ve kredi büyümesi sağlanması için sıkı para politikası duruşu gerektiğini belirten Kavcıoğlu, enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve 2023 yılında orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizini, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, gerçekleşmiş ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edeceklerini açıkladı. "Bu kısma kadar göreve geldiğinden bu yana yaptığı açıklamaların tekrarı niteliğinde ifadelere yer veren Kavcıoğlu konuşmasının bir bölümünde piyasalardaki haklı bir gerekçeye dayanmayan erken gevşeme beklentilerinin tümüyle ortadan kalkması gerektiğini ve Merkez Bankası'nın kanunla kendisine verilmiş fiyat istikrarı amacına bağlı olduğunu belirterek önceki konuşmalarındaki benzer ifadelerine destek verecek yeni bir yorum eklemiş oldu. "Bu konuşmadan çıkarılacak sonuç enflasyonda tepe noktası görülüp inişe doğu bir geçişin başlamasına kadar faizlerde indirim olmayacağı yönünde gibi görünüyor. Ayrıca enflasyonda gerilemenin başladığına dair işaretler ile birlikte geri çekilmeler gözlendikçe TCMB'nin reel faiz düzeyini ayarlayarak faizleri geri çekme yoluna gitmesi de mümkün olabilir.""Yurt içi piyasalarda bugünün en önemli verisi ise enflasyon sonuçları olacak. 29 Nisan -17 Mayıs arasında uygulanan tam kapanma nedeniyle veri toplamanın yarattığı zorluklar hesaplamayı sağlıklı yapamayarak enflasyonda düşük bir sonucun gelmesine neden olabilir. Bugünkü veride manşet tüketici fiyatları enflasyonu ile çekirdek enflasyon ve gıda-enerji gibi gruplarda da enflasyondaki görünüm yakından izlenecektir. "Bugün açıklanacak olan enflasyon verisinin öncü göstergesi olan İstanbul'daki enflasyonu ölçen ve perakende fiyatları yansıtan İstanbul ücretliler geçinme indeksi, Mayıs ayında da yüzde 1.67 oranında artış gösterdi. Veri Nisan ayında yüzde 1.01 artmıştı."Wall Street'in ana endeksleri, yatırımcıların enflasyon endişelerine ağırlık vermesiyle açıklanacak önemli ABD ekonomik verileri öncesinde Çarşamba günü zayıf kazançlar kaydetti. Bu yılın en iyi performans gösteren grubu olan S&P 500 enerji sektörü, petrol fiyatlarının yükselmesiyle yüzde 1.7 kazanç sağlayarak yükselişini sürdürdü. "Malzeme sektörü yüzde 0.9 düşerken Tesla Inc hisselerindeki yüzde 3.0 düşüş S&P 500 veNasdaq Composite'ı sürükledi. Bugün haftalık işsizlik raporu ve Mayıs ayı özel istihdam verileri, yatırımcıların ekonomik toparlanma ve yükselen enflasyon belirtileri aramasıyla Cuma günü aylık istihdam rakamlarıyla birlikte takip edilecek."Bu arada Philadelphia Fed Bankası Başkanı Patrick Harker, ABD ekonomisi koronavirüs krizinden toparlanmaya devam ederken ve işgücü piyasası toparlanırken, Fed politika yapıcılarının varlık alımlarının hızını yavaşlatmanın en iyi yolunu düşünmeye başlama zamanının gelebileceğini söyledi."Avrupa hisse senetleri tarafında ise enerji ve tüketici hisse senetlerinin de yardımıyla dün rekor seviyelere yakın yerlerde günü tamamladı. Asya seansına baktığımızda Hong Kong dışında yükselişlerin yaşandığı göze çarpıyor. ABD vadelileri ise yataya yakın hafif pozitif tarafta hareket ediyor. Endeksin de güne yatay hafif alıcılı şekilde başlamasını bekliyoruz."