Üye Girişi
Dolar 8.60, euro 10.50, sterlin 12.19 lirada - Son Dakika

Dolar 8.60, euro 10.50, sterlin 12.19 lirada

03.06.2021 09:03
Dolar 8.60, euro 10.50, sterlin 12.19 lirada, System.String[]

Merkez Bankası'nın (TCMB) yüzde 19 düzeyindeki politika faizine karşın, politik ve ekonomik gelişmelerin de etkisiyle yükseldikleri yeni zirvelerinden dün 20-25 kuruş dolayında geri çekilen dövizler yeni güne de bu düzeylerde başladılar.

Merkez Bankası'nın (TCMB) yüzde 19 düzeyindeki politika faizine karşın, politik ve ekonomik gelişmelerin de etkisiyle yükseldikleri yeni zirvelerinden dün 20-25 kuruş dolayında geri çekilen dövizler yeni güne de bu düzeylerde başladılar.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,418 ve 1,434 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 0.09 düşüşle 1,430.73 puanda tamamladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.15 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.47 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.03 eksideydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.5886 lira ve en yüksek 8.6027 lirayı gördükten sonra, 8.60 – 8.61 lira aralığında,euro en düşük 10.4950 lira ve en yüksek 10.5215 lirayı gördükten sonra, 10.50 – 10.51 lira aralığında,sterlin en düşük 12.1785 lira ve en yüksek 12.2116 lirayı gördükten sonra 12.19 – 12.20 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.22121 - 1.22267 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.22138 düzeyindeydi.Ahlatcı Yatırım'ın analizinde, "Yurt içi piyasalarda faiz söylemleri üzerinden hareketlenen kur, 8.81 seviyelerini gördükten sonra dün bu seviyelerden gelen düşüşlerle  yeniden 8.50'nin altına doğru yöneldi ve günü 8.60 seviyesi  yakınlarında tamamladı" denildi ve şöyle devam edildi: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizleri Temmuz-Ağustos gibi indirebiliriz anlamına çıkan ifadelerde bulunması  ile kurun ateşi yeniden yükselse de dün TCMB'nin yatırımcılarla  gerçekleştirdiği toplantıda konuşan başkan Kavcıoğlu, para  politikasında erken gevşemeye yönelik oluşan beklentinin ortadan  kalkması gerektiğine vurgu yaptı. "Ekonominin yeniden dengelenmesini  sağlayacak ılımlı bir iç talep ve kredi büyümesi sağlanması için sıkı  para politikası duruşu gerektiğini belirten Kavcıoğlu, enflasyonda  kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve 2023 yılında  orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizini, güçlü  dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, gerçekleşmiş ve  beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam  edeceklerini açıkladı. "Bu kısma kadar göreve geldiğinden bu yana  yaptığı açıklamaların tekrarı niteliğinde ifadelere yer veren Kavcıoğlu konuşmasının bir bölümünde piyasalardaki haklı bir gerekçeye  dayanmayan erken gevşeme beklentilerinin tümüyle ortadan kalkması  gerektiğini ve Merkez Bankası'nın kanunla kendisine verilmiş fiyat  istikrarı amacına bağlı olduğunu belirterek önceki konuşmalarındaki  benzer ifadelerine destek verecek yeni bir yorum eklemiş oldu. "Bu  konuşmadan çıkarılacak sonuç enflasyonda tepe noktası görülüp inişe  doğu bir geçişin başlamasına kadar faizlerde indirim olmayacağı  yönünde gibi görünüyor. Ayrıca enflasyonda gerilemenin başladığına  dair işaretler ile birlikte geri çekilmeler gözlendikçe TCMB'nin reel  faiz düzeyini ayarlayarak faizleri geri çekme yoluna gitmesi de mümkün  olabilir.""Yurt içi piyasalarda bugünün en önemli verisi ise enflasyon sonuçları  olacak. 29 Nisan -17 Mayıs arasında uygulanan tam kapanma nedeniyle  veri toplamanın yarattığı zorluklar hesaplamayı sağlıklı yapamayarak  enflasyonda düşük bir sonucun gelmesine neden olabilir. Bugünkü veride  manşet tüketici fiyatları enflasyonu ile çekirdek enflasyon ve  gıda-enerji gibi gruplarda da enflasyondaki görünüm yakından  izlenecektir. "Bugün açıklanacak olan enflasyon verisinin öncü  göstergesi olan İstanbul'daki enflasyonu ölçen ve perakende fiyatları  yansıtan İstanbul ücretliler geçinme indeksi, Mayıs ayında da yüzde 1.67 oranında artış gösterdi. Veri Nisan ayında yüzde 1.01 artmıştı."Wall Street'in ana endeksleri, yatırımcıların enflasyon endişelerine  ağırlık vermesiyle açıklanacak önemli ABD ekonomik verileri öncesinde Çarşamba günü zayıf kazançlar kaydetti. Bu yılın en iyi performans  gösteren grubu olan S&P 500 enerji sektörü, petrol fiyatlarının  yükselmesiyle yüzde 1.7 kazanç sağlayarak yükselişini sürdürdü. "Malzeme  sektörü yüzde 0.9 düşerken Tesla Inc hisselerindeki yüzde 3.0 düşüş S&P 500 veNasdaq Composite'ı sürükledi. Bugün haftalık işsizlik raporu ve Mayıs  ayı özel istihdam verileri, yatırımcıların ekonomik toparlanma ve  yükselen enflasyon belirtileri aramasıyla Cuma günü aylık istihdam  rakamlarıyla birlikte takip edilecek."Bu arada Philadelphia Fed Bankası Başkanı Patrick Harker, ABD  ekonomisi koronavirüs krizinden toparlanmaya devam ederken ve işgücü  piyasası toparlanırken, Fed politika yapıcılarının varlık alımlarının  hızını yavaşlatmanın en iyi yolunu düşünmeye başlama zamanının  gelebileceğini söyledi."Avrupa hisse senetleri tarafında ise enerji ve tüketici hisse  senetlerinin de yardımıyla dün rekor seviyelere yakın yerlerde günü  tamamladı. Asya seansına baktığımızda Hong Kong dışında yükselişlerin  yaşandığı göze çarpıyor. ABD vadelileri ise yataya yakın hafif pozitif  tarafta hareket ediyor. Endeksin de güne yatay hafif alıcılı şekilde  başlamasını bekliyoruz."


Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Dolar 8.60, euro 10.50, sterlin 12.19 lirada - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Kendisini WhatsApp'tan uyaran hakime Kendisini WhatsApp'tan uyaran hakime "Çocuğumu teste getirdim, tatil günümde bari rahat bırakın" diyen memur sürüldü Vergi, harç ve SGK prim borçları olanlar dikkat! TBMM'den geçti, yeniden yapılandırılacak Vergi, harç ve SGK prim borçları olanlar dikkat! TBMM'den geçti, yeniden yapılandırılacak İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı Ümit Özat, Emre Belözoğlu paylaşımıyla herkesi şaşırttı Ümit Özat, Emre Belözoğlu paylaşımıyla herkesi şaşırttı Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hapsi istenen Ezgi Mola'ya destek yağdı: Yalnız değilsin Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hapsi istenen Ezgi Mola'ya destek yağdı: Yalnız değilsin Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisinden aldığı romantik evlilik teklifini sosyal medyadan paylaştı Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisinden aldığı romantik evlilik teklifini sosyal medyadan paylaştı Sofia Vergara, televizyon ekranlarında kalçasıyla ceviz kırmaya çalıştı Sofia Vergara, televizyon ekranlarında kalçasıyla ceviz kırmaya çalıştı Kimler yok ki! Ünlüler, korona yasaklarını delince orman kapısından kaçmaya çalıştı Kimler yok ki! Ünlüler, korona yasaklarını delince orman kapısından kaçmaya çalıştı

Son Dakika Haberleri
18:21 Son Dakika: TFF'den yabancı oyuncularla ilgili yeni karar çıktı
18:17 Birleşmiş Milletler'den Emine Erdoğan'a anlamlı ödül!
18:07 İsviçre, Türkiye'yi listeden çıkardı! Koronavirüste riskli ülkeler listesinde artık Türkiye yok
17:52 Yeni sezon forması belli oldu! Fenerbahçe taraftarı çok beğendi
17:43 İzmir'de bıçaklı saldırgan, engelli memuru rehin aldı! Kentte hareketli anlar
17:21 Kenan Sofuoğlu'ndan milletvekilliği itirafları geldi! Berat Albayrak'la ilgili ilk kez konuştu
17:12 Elon Musk, yaptığı paylaşımlarla anlaşmayı bozdu
17:11 Hollywood'a ilham olan 5 anime! Bir tanesi tamamen kopyalanmış
17:04 Fatih Terim'in yeni yardımcıları belli oldu! Selçuk İnan ve Necati Ateş kulübede olacak
17:03 Normalleşme adımlarının ardından ilk kez toplandı: Bilim Kurulunun gündeminde 3 başlık var!
Kaçırılan liseli kız, yaşadığı dehşet dolu günleri anlattı: Çantasından çıkardığı şeyi içip taciz ediyordu Kaçırılan liseli kız, yaşadığı dehşet dolu günleri anlattı: Çantasından çıkardığı şeyi içip taciz ediyordu         
08:54
İş yerinde arkadaşlarıyla sohbet eden genç kız camdan aşağı düştü! O anlar kamerada İş yerinde arkadaşlarıyla sohbet eden genç kız camdan aşağı düştü! O anlar kamerada         
07:57
Camdan atlamak üzereyken yakınları tarafından böyle kurtarıldı Camdan atlamak üzereyken yakınları tarafından böyle kurtarıldı         
06:49
Mike Tyson, hapis cezasının hafifletilmesi için danışmanıyla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti Mike Tyson, hapis cezasının hafifletilmesi için danışmanıyla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti         
00:55
Son Dakika: İsrail'de Netanyahu'nun rakipleri koalisyon hükümetini kurmak için anlaştı Son Dakika: İsrail'de Netanyahu'nun rakipleri koalisyon hükümetini kurmak için anlaştı         
23:34
Son anket sonuçlarına sinirlenen Muharrem İnce Son anket sonuçlarına sinirlenen Muharrem İnce "elinizi vicdanınıza koyun" diyerek partisinin oy oranını verdi         
23:04
Sosyal medyadan atıştılar! Nagehan Alçı'dan eşi Rasim Ozan Kütahyalı'ya Kocasakal tepkisi Sosyal medyadan atıştılar! Nagehan Alçı'dan eşi Rasim Ozan Kütahyalı'ya Kocasakal tepkisi         
22:19
Photoshop'u eline yüzüne bulaştıran Seren Serengil'den yeni hata! Bu kez göbek deliğini yok etti Photoshop'u eline yüzüne bulaştıran Seren Serengil'den yeni hata! Bu kez göbek deliğini yok etti         
21:56
Fransa'da kriz! Polis, itfaiye, ambulans gibi acil hatlar çöktü Fransa'da kriz! Polis, itfaiye, ambulans gibi acil hatlar çöktü         
21:37
Babanın oğluna verdiği ceza pes dedirtti! Tahtaya bağlayıp, üzerine bal döktü Babanın oğluna verdiği ceza pes dedirtti! Tahtaya bağlayıp, üzerine bal döktü         
20:52
Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! "Dostluk bitti, kendini kolla" tehdidi         
20:22
TFF, Süper Lig'e ayar çekti! Takım sayısı kademeli olarak düşürülecek TFF, Süper Lig'e ayar çekti! Takım sayısı kademeli olarak düşürülecek         
20:07
"İstediğimle yatarım" diyen eşini öldüren adam, mahkemede hüngür hüngür ağladı         
15:27
İkinci kez anne olacak olan Bengü, doğacak bebeğinin adını açıkladı İkinci kez anne olacak olan Bengü, doğacak bebeğinin adını açıkladı         
14:18
Feci kazada ayağı koptu! Vatandaşlar kanlar içindeki gence acı gerçeği söyleyemedi Feci kazada ayağı koptu! Vatandaşlar kanlar içindeki gence acı gerçeği söyleyemedi         
13:40
Ali Koç'un sert yüzünü görecekler! Başkan'ın Ali Koç'un sert yüzünü görecekler! Başkan'ın "Kafaya taktım" dediği futbolcular ortaya çıktı         
13:34
Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı         
12:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2021 09:07:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dolar 8.60, euro 10.50, sterlin 12.19 lirada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement