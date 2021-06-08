Dolar 8.62, euro 10.51, sterlin 12.21 lirada

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), ekonomik toparlanma için verdiği destekleri öngörülenden erken azaltmaya başlayacağına ilişkin kaygıların azalmasının etkisiyle, küresel piyasalarda düşen dolar, iç piyasada ise yeni güne 8.60 liranın üzerinde başladı.

Yurt içinde dünkü ihalelerin ardından bugün de Hazine ihaleleri takip edilecek. Hazine, 12 ay vadeli kuponsuz tahvil ile 6 yıl vadeli değişken faizli tahvili yeniden ihraç edecek. 10 Yıl vadeli TÜFE'ye endeksli kira sertifikası doğrudan satışa sunulacak. Hazine dünkü iki ihalede 8.7 milyar lira borçlanmıştı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,432 ve 1,450 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 0.99 artışla 1,447.08 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.56, BIST Mali Endeks yüzde 1.33, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.45 artıdaydı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.6122 lira ve en yüksek 8.6322 lirayı gördükten sonra, 8.62 – 8.63 lira aralığında,euro en düşük 10.4970 lira ve en yüksek 10.5197 lirayı gördükten sonra, 10.51 – 10.52 lira aralığında,sterlin en düşük 12.2039 lira ve en yüksek 12.2344 lirayı gördükten sonra 12.21 – 12.22 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.21773 - 1.21943 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.21778 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde "Endeksin güne yataya yakın karışık bir görünümle başlamasını bekliyoruz" denildi ve eklendi: "BIST 100 dün yurtdışı piyasalardan pozitif ayrışarak güçlü bir görünüm sergiledi. Buna karşın işlem hacmi oldukça düşük seyrederek yukarı yönlü bu hareketi destekleyemedi. "Açılışta hızlı bir yükseliş gerçekleştiren endekste günün geri kalanında yatay bir görünüm oluştu. "Takip ettiğimiz ilk direnç olan 1,445 üzerine çıkan ve bu seviye üzerinde kapanan endekste burası bugün izleyeceğimiz ilk önemli seviye olacak. "Bu seviyenin üzerinde 1,462 izlediğimiz en önemli direnç olmakla birlikte, önceki günlerde de bahsettiğimiz üzere burası geçilemediği sürece yükselişlere temkinli yaklaşmaya devam edeceğiz.

"Aşağıda ise 1,430 ve devamında 1,415 izlediğimiz destekler olacak."