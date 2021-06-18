Dolar 8.72, euro 10.38, sterlin 12.12 lirada

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), Covid-19 kaynaklı krizden toparlanma sürecinde ilk faiz artırım tarihi öngörüsünü 2024'ten 2023'e çekmesinin ardından 8.70 liranın üzerine yükselen dolar, yeni güne de bu düzeylerde başladı.

Merkez Bankası da (TCMB), beklendiği gibi, Mart ayında 200 baz puanlık artışla yüzde 19 düzeyine yükselttiği politika faizini değiştirmedi. TCMB Para Politikası Kurulu toplantısından sonra yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir" denildi.