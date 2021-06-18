Üye Girişi
Dolar 8.72, euro 10.38, sterlin 12.12 lirada - Son Dakika

Dolar 8.72, euro 10.38, sterlin 12.12 lirada

18.06.2021 09:03
Dolar 8.72, euro 10.38, sterlin 12.12 lirada, System.String[]

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), Covid-19 kaynaklı krizden toparlanma sürecinde ilk faiz artırım tarihi öngörüsünü 2024'ten 2023'e çekmesinin ardından 8.70 liranın üzerine yükselen dolar, yeni güne de bu düzeylerde başladı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), Covid-19 kaynaklı krizden toparlanma sürecinde ilk faiz artırım tarihi öngörüsünü 2024'ten 2023'e çekmesinin ardından 8.70 liranın üzerine yükselen dolar, yeni güne de bu düzeylerde başladı.

Merkez Bankası da (TCMB), beklendiği gibi, Mart ayında 200 baz puanlık artışla yüzde 19 düzeyine yükselttiği politika faizini değiştirmedi. TCMB Para Politikası Kurulu toplantısından sonra yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir" denildi.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,413 ve 1,429 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü yüzde 1.20 düşüşle 1,414.15 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.12 ve BIST Mali Endeks yüzde 1.70 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.04 artıdaydı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.7087 lira ve en yüksek 8.7236 lirayı gördükten sonra, 8.72 – 8.73 lira aralığında,euro en düşük 10.3780 lira ve en yüksek 10.4039 lirayı gördükten sonra, 10.38 – 10.39 lira aralığında,sterlin en düşük 12.1254 lira ve en yüksek 12.1659 lirayı gördükten sonra 12.12 – 12.13 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.18955 - 1.19250 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.18987 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde "Endeksin güne hafif alıcılı bir açılış ile başlamasını bekliyoruz" denildi ve şu değerlendirme yapıldı: "Fed'in para politikasına yönelik mesajları piyasalarda fiyatlanmaya devam ediyor. Dün TCMB faiz oranlarında bir değişikliğe gitmeyerek para politikasında sıkı duruş mesajları verdi. "Bugün yurt içi ve yurt dışında önemli bir veri akışı bulunmuyor. Endekste orta vadede 100 günlük basit hareketli ortalamanın direnç, 200 günlük basit hareketli ortalamanın ise destek olarak çalıştığını gözlemliyoruz. "Kısa vadede satış baskısının hakim olduğu endekste 1,410 ve 1,393 destek seviyeleri önemini koruyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1,431, 1,440 ve 1,462 seviyelerini önemli direnç seviyeleri olarak izliyoruz. "Son dört gündür düşüş eğilimi gösteren endeksin destek noktalarında hacimli bir şekilde tutunması gerçekleşmezse satış baskısının derinleşebileceğini düşünüyoruz."


Amerika Birleşik Devletleri, dolar, Faiz, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Dolar 8.72, euro 10.38, sterlin 12.12 lirada - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

AFAD Başkanı Taşdelen'den tedirgin eden uyarı: Böcek istilası söz konusu olabilir 11:48 AFAD Başkanı Taşdelen'den tedirgin eden uyarı: Böcek istilası söz konusu olabilir Yeni Puyol, Çağlar Söyüncü olacak! Barcelona, milli futbolcu için harekete geçti 11:41 Yeni Puyol, Çağlar Söyüncü olacak! Barcelona, milli futbolcu için harekete geçti Eşini öldürdü, çalılıklar arasında saklanırken yakayı ele verdi 11:39 Eşini öldürdü, çalılıklar arasında saklanırken yakayı ele verdi
Yaralı halde direksiyon başına geçerek kaza yapan sürücü, yaşamını yitirdi 11:03 Yaralı halde direksiyon başına geçerek kaza yapan sürücü, yaşamını yitirdi Bekçinin çeşmenin başında bekleyen köpeğe eliyle su içirdiği anlara ilişkin görüntü, yürekleri ısıttı 10:34 Bekçinin çeşmenin başında bekleyen köpeğe eliyle su içirdiği anlara ilişkin görüntü, yürekleri ısıttı İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: İstanbul'da aşılama Temmuz başında bitecek, bayramı bayram gibi yaşayacağız inşallah 10:33 İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: İstanbul'da aşılama Temmuz başında bitecek, bayramı bayram gibi yaşayacağız inşallah
Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar 10:21 Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar Berat Albayrak ve eşi aylar sonra bir düğünde görüntülendi 09:14 Berat Albayrak ve eşi aylar sonra bir düğünde görüntülendi

Son Dakika Haberleri
11:48 AFAD Başkanı Taşdelen'den tedirgin eden uyarı: Böcek istilası söz konusu olabilir
11:42 Son Dakika! Anayasa Mahkemesi raportörü, HDP'ye kapatma iddianamesinin kabulünü talep etti
11:40 İşletmeler nefes alacak! Yapılandırma ile 135 bin liralık borcun 54 bin lirası silinecek
11:40 Yeni Puyol, Çağlar Söyüncü olacak! Barcelona, milli futbolcu için harekete geçti
11:39 Eşini öldürdü, çalılıklar arasında saklanırken yakayı ele verdi
11:03 Edis'in şarkısıyla kendinden geçti! İrem Derici o anlarını sosyal medyada paylaştı
11:01 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 499 lira seviyesinden işlem görüyor
10:58 Dolar güne düşüle başladı! 8,65'ten işlem görüyor
10:57 Fenerbahçe'de yeni teknik adam seçimden sonra açıklanacak
10:51 PTT'de yeni dönem balşıyor: İstanbul'da elektrikli skuter ile dağıtım yapacak
Karısının patronuna şantaj yaptı! Tüm parasına el koyup, götürdüğü ormanda zorla senet imzalattı Karısının patronuna şantaj yaptı! Tüm parasına el koyup, götürdüğü ormanda zorla senet imzalattı         
11:52
Son Dakika! Anayasa Mahkemesi raportörü, HDP'ye kapatma iddianamesinin kabulünü talep etti Son Dakika! Anayasa Mahkemesi raportörü, HDP'ye kapatma iddianamesinin kabulünü talep etti         
11:42
İşletmeler nefes alacak! Yapılandırma ile 135 bin liralık borcun 54 bin lirası silinecek İşletmeler nefes alacak! Yapılandırma ile 135 bin liralık borcun 54 bin lirası silinecek         
11:41
Edis'in şarkısıyla kendinden geçti! İrem Derici o anlarını sosyal medyada paylaştı Edis'in şarkısıyla kendinden geçti! İrem Derici o anlarını sosyal medyada paylaştı         
11:03
PTT'de yeni dönem balşıyor: İstanbul'da elektrikli skuter ile dağıtım yapacak PTT'de yeni dönem balşıyor: İstanbul'da elektrikli skuter ile dağıtım yapacak         
10:51
Taşa Taşa "Tecavüz ediliyorum" yazan küçük kızın annesi, olayın ardından şoka girdi         
10:33
Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan genç yaşamını yitirdi! Bir de not yazdırmışlar Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan genç yaşamını yitirdi! Bir de not yazdırmışlar         
10:31
1 ton 650 kilogramlık dev kurbanlık görenleri hayrete düşürüyor 1 ton 650 kilogramlık dev kurbanlık görenleri hayrete düşürüyor         
10:17
Raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacaklar! Bahçeli'den seçim için 3 şart Raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacaklar! Bahçeli'den seçim için 3 şart         
08:48
İBB Meclisi'ni, CHP'li Fahrettin Kayhan'ın 15 Temmuz iddiası karıştırdı: AK Partili Göksu kürsüye yürüdü İBB Meclisi'ni, CHP'li Fahrettin Kayhan'ın 15 Temmuz iddiası karıştırdı: AK Partili Göksu kürsüye yürüdü         
08:23
Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'ya veda etti: Siz olmasaydınız rolü öyle oynayamazdım Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'ya veda etti: Siz olmasaydınız rolü öyle oynayamazdım         
07:45
"Kadın dediğin hafif ele gelecek" diyen Tuğba Ekinci kırmızı bikinili pozunu paylaştı         
20:12
HDP binasına girerek Deniz Poyraz'ı öldüren saldırgan, kadının cansız bedenini Whatsapp durumunda paylaşmış HDP binasına girerek Deniz Poyraz'ı öldüren saldırgan, kadının cansız bedenini Whatsapp durumunda paylaşmış         
19:26
Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu         
16:32
40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış 40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış         
16:12
İtfaiye ekipleri evin duvar boşluğunda 3 metre uzunluğunda yılan yakaladı İtfaiye ekipleri evin duvar boşluğunda 3 metre uzunluğunda yılan yakaladı         
15:55
Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor         
15:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2021 11:56:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dolar 8.72, euro 10.38, sterlin 12.12 lirada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement