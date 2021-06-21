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Dolar 8.75, euro 10.38, sterlin 12.08 lirada - Son Dakika

Dolar 8.75, euro 10.38, sterlin 12.08 lirada

21.06.2021 09:20
Dolar 8.75, euro 10.38, sterlin 12.08 lirada, System.String[]

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), Covid-19 kaynaklı krizden toparlanma sürecinde ilk faiz artırım tarihi öngörüsünü 2024'ten 2023'e çekmesinin ardından iç piyasada da yükselişe geçen dolar, yeni haftaya 8.75 liranın üzerinde başladı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), Covid-19 kaynaklı krizden toparlanma sürecinde ilk faiz artırım tarihi öngörüsünü 2024'ten 2023'e çekmesinin ardından iç piyasada da yükselişe geçen dolar, yeni haftaya 8.75 liranın üzerinde başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,388 ve 1,422 puan arasında dalgalandığı geçen haftanın son işlem gününü yüzde 1.63 düşüşle 1,391.06 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 2.11, BIST Mali Endeks yüzde 1.16, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.72 eksideydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.7447 lira ve en yüksek 8.7814 lirayı gördükten sonra, 8.75 – 8.76 lira aralığında,euro en düşük 10.3735 lira ve en yüksek 10.4240 lirayı gördükten sonra, 10.38 – 10.39 lira aralığında,sterlin en düşük 12.0743 lira ve en yüksek 12.1273 lirayı gördükten sonra 12.08 – 12.09 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.18476 - 1.19765 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.18627 düzeyindeydi.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), salgın hastalık döneminde başlatılansüresi 30 Haziran'da dolacak olan bazı desteklerin süresini Eylül sonuna kadar uzatırken, bazı desteklere bu tarihte son verileceğini açıkladı.BDDK tarafından Cuma günü yayımlanan karara göre şu düzenlemelerin yürürlük süresi 30 Eylül'e uzatıldı: "Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca kredi riskine esas tutar hesaplamasında bazı kalemdel dışında kalan tutarlarve karşılıkları hesaplanırken hesaplama tarihinden önceki son 252 iş gününe ait Merkez Bankası döviz alış kurlarının basit aritmetik ortalamasının kullanılabilmesi."Kredilerin donuk alacak sınıflandırılması için öngörülen 90 gün gecikme süresinin, 180 gün olarak uygulanmasına ve 90 günlük gecikmeye rağmen İkinci Grupta sınıflandırılmaya devam olunan krediler için ayrılacak karşılıkların, bankaların TFRS 9 kapsamında beklenen kredi zararının hesaplanmasında kullandıkları kendi risk modellerine göre ayırmalarına devamolunması."Kredilerin İkinci Grupta sınıflandırılması için öngörülen 30 gün gecikme süresinin, Birinci Grupta izlenen krediler için 90 gün olarak uygulanmasına ve 30 günlük gecikmeye rağmen Birinci Grupta sınıflandırılmaya devam olunan -krediler için ayrılacak karşılıkların, bankaların TFRS 9 kapsamında beklenen kredi zararının hesaplanmasında kullandıkları kendi risk modellerine göre ayrılmasına devam edilmesi."Bankalarca/şirketlerce kullandırılan tüketici ve taşıt kredilerinin anapara ve faiz ödemelerinin müşterilerin talebi üzerine 30.06.2021(işbu Karar tarihi itibariyle 30.09.2021) tarihine kadar ertelenmesi halinde erteleme süresinin, Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 12/Amaddesinin üçüncü ve altıncı fıkraları ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11/A maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları ile belirlenen vade sınırlarında dikkate alınmaması."30.03.2020 tarihli ve 8975 sayılı Kurul Kararında belirtildiği üzere, bankaların kart borçlarını öteledikleri süre boyunca kart hamillerinden asgari tutar da dahil olmak üzere alacaklarını talep etmeyerek ödemesiz dönemler tanımlayabilmeleri."09.07.2020 tarihli ve 9093 sayılı Kurul Kararında belirtildiği üzere, asgari ödeme tutarı ödenmeyen kredi kartlarının Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca nakit kullanımı veya nakit kullanımı ile mal ve hizmet alımına kapatılmasının, kart çıkaran kuruluşların ihtiyarına bırakılması."


Merkez Bankası, Sterlin, dolar, Faiz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Dolar 8.75, euro 10.38, sterlin 12.08 lirada - Son Dakika Ekonomi


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