Son Dakika Haberleri: Dolar 8 lira olur mu?

Dolar 8 lira olur mu?

1 saat önce

"Döviz kuru dalgalanmalarının sebebini manipülasyonda aramadan önce ülke ekonomisinde bu tür dalgalanmalara yol açacak kırılganlık var mı, yok mu diye bakmak lazım."

Dolar 8 lira olur mu?, System.String[]
"Döviz kuru dalgalanmalarının sebebini manipülasyonda aramadan önce ülke ekonomisinde bu tür dalgalanmalara yol açacak kırılganlık var mı, yok mu diye bakmak lazım."
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 07:47 

Ekonomi
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