Dolar 8 lira olur mu?

"Döviz kuru dalgalanmalarının sebebini manipülasyonda aramadan önce ülke ekonomisinde bu tür dalgalanmalara yol açacak kırılganlık var mı, yok mu diye bakmak lazım."

"Döviz kuru dalgalanmalarının sebebini manipülasyonda aramadan önce ülke ekonomisinde bu tür dalgalanmalara yol açacak kırılganlık var mı, yok mu diye bakmak lazım."

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