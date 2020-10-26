Dolar 8 lirayı aştı
26.10.2020 09:54
Geçen hafta Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından 7,97 seviyelerine yükselen dolar, yeni haftanın ilk gününde 8 lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaştı.
Geçen hafta Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından 7,97 seviyelerine yükselen dolar, yeni haftanın ilk gününde 8 lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaştı.
Dolar/TL sabah saatlerinde 8 lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi. Geçen hafta Merkez Bankası'nın faizi sabit tutma kararından sonra yükselişe geçen Dolar/TL paritesi, yeni haftanın ilk gününe rekorla başladı. Parite yüzde 1'e yakın yükselişle 8,01 seviyesine çıktı.
Altın 1.900 doların altında
Yeni haftada altının ons fiyatı 1.900 doların altında seyrediyor. Ons altın fiyatı şu sıralarda 1.898 dolar düzeyinde işlem görüyor.
-İHA-
Son Dakika Son Dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro haftaya rekorla başladı İETT otobüsünde yandaki kadına bakıp mastürbasyon yapan sapık kamerada Trabzonspor'da Eddie Newton gidiyor Abdullah Avcı geliyor Masumlar Apartmanı'nın 7. bölümden 2. fragman yayınlandı! Safiye temizlik krizine giriyor Meteoroloji uyardı! 2 bölgede sağanak bekleniyor Ermenistan ordusu, Azerbaycan birliklerine ve sivillere saldırarak üçüncü ateşkesi de ihlal etti Kuzenini tüfek ve bıçakla yaralayan şahıs evine giderek duş aldı 20 yaşındaki genç nakkaş iskeleden düşerek hayatını kaybetti