Son Dakika Haberleri: Dolar, Akar'ın Patriot açıklamalarıyla geriledi

Dolar, Akar'ın Patriot açıklamalarıyla geriledi

2 saat önce

Dolar/TL, gelişmekte olan ülkelere artan girişler ve Savunma Bakanı Akar'ın Patriot konusundaki açıklamalarıyla 5.46'nın altını test etti.

Dolar, Akar'ın Patriot açıklamalarıyla geriledi, System.String[]
Dolar/TL, gelişmekte olan ülkelere artan girişler ve Savunma Bakanı Akar'ın Patriot konusundaki açıklamalarıyla 5.46'nın altını test etti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 01:15 

Ekonomi
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