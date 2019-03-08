Dolar, Akar'ın Patriot açıklamalarıyla geriledi

Dolar/TL, gelişmekte olan ülkelere artan girişler ve Savunma Bakanı Akar'ın Patriot konusundaki açıklamalarıyla 5.46'nın altını test etti.

Dolar/TL, gelişmekte olan ülkelere artan girişler ve Savunma Bakanı Akar'ın Patriot konusundaki açıklamalarıyla 5.46'nın altını test etti.

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