Dolar bozduran müşteriye yanlışlıkla euro verdi...O anlar kamerada - Son Dakika

Dolar bozduran müşteriye yanlışlıkla euro verdi...O anlar kamerada

KAYSERİ - Kayseri'de bir döviz bürosunda çalışan görevli, dolar bozduran müşteriye euro verdi.

Edinilen bilgiye göre Kazancılar Çarşısı'nda bulunan bir döviz bürosuna giren vatandaş gelerek 5 bin 450 doları bozdurmak istedi. Doları alan görevli, müşteriye 5 bin 450 euro ödedi. Parayı alan müşteri döviz bürosundan ayrılırken görevli ise yanlışlıkla dolar yerine euro verdiğini fark etti.

Döviz bürosu görevlileri, kimliği henüz belirlenemeyen müşterinin aradaki kur farkını iade etmesini bekliyor.