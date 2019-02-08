Dolar Dağıtsam Bu Kadar Sevinmezler" (2)

BURAK KARACAOĞLU/EŞREF MUSA - Suriye
asıllı Finlandiya
vatandaşı Rami Adham, kızının oyuncaklarını Suriye'deki çocuklara götürmesini istemesi üzerine yedi yıldır Finlandiya'dan getirdiği oyuncakları kamplardaki çocuklara dağıtıyor.
Adham, 30 yıldır ailesiyle Finlandiya'da yaşıyor. Suriye'yi hiç görmeyen kızı, 2012'de iç savaşla ilgili haberlerden etkilenmesi üzerine, babasından kendi oyuncaklarını Suriye'ye göndermesini istedi.
Adham, oyuncak dağıtırken çocukların birden fazla oyuncak almaya çalıştıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:
"İnanın dolar dağıtsam bu kadar sevinmezler. Keşke iki milyon oyuncak getirip dağıtabilsem. Bir sonraki seferde Türk kardeşlerimizle birlikte daha fazla oyuncak getirmeye ve dağıtmaya gayret edeceğiz. Biz ne kadar artık Batı kültürünün bir parçası olduğumuzu düşünsek de bu olmayacak. Hep ülkeme, çocuklarımla geri dönme hayalim vardı. Çocuklarım bana geri dönüp dönmeyeceğimizi sorarlar. Ben de onlara umutlu bir cevap vermeye çalışırım."
Oyuncak hediyesini alan çocuklardan Suriyeli Sara Abdullah da "Ben Rami amcamı çok seviyorum çünkü o çadırımıza gelip oyuncak dağıttı. Keşke her gün gelip oyuncak dağıtabilse." dedi.
Bir başka çocuk Muhammed Kasım ise "Rami amca bugün gelip bana top verdi. Beraber top oynadık. Keyfimiz çok yerindeydi. Çok mutlu olduk." şeklinde konuştu.