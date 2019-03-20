Son Dakika Haberleri: Dolar dar bantta yatay, Fed kararları bekleniyor

Dolar dar bantta yatay, Fed kararları bekleniyor

1 saat önce

Yaklaşan seçimler öncesi dolar/TL'de uzun süredir sıkışma gözlenen 5.40-5.50 bandındaki hareketin sürmesi beklenirken, yurt dışında ABD ve İngiltere merkez bankalarının faiz kararları bekleniyor.

Dolar dar bantta yatay, Fed kararları bekleniyor, System.String[]
Yaklaşan seçimler öncesi dolar/TL'de uzun süredir sıkışma gözlenen 5.40-5.50 bandındaki hareketin sürmesi beklenirken, yurt dışında ABD ve İngiltere merkez bankalarının faiz kararları bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:30 

İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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