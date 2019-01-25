Son Dakika Haberleri: Dolar Düşerken Altın Fiyatları Yükselişte

Dolar Düşerken Altın Fiyatları Yükselişte

2 saat önce

– Yatırımcıların jeopolitik karışıklıklar ve küresel büyüme endişeleri nedeniyle doların düşmesiyle, altın fiyatlarında yükselişe geçti.

Dolar Düşerken Altın Fiyatları Yükselişte, System.String[]
– Yatırımcıların jeopolitik karışıklıklar ve küresel büyüme endişeleri nedeniyle doların düşmesiyle, altın fiyatlarında yükselişe geçti.

Küresel emtia piyasalarında Şubat vadeli altın teslimatları yüzde 0.3 değer kazanırken, Mart vadeli gümüş teslimatları yüzde 0.5 değerlendi. Emtia piyasalarındaki mevcut fiyatlarla, altın haftalık yüzde 0.1 değer kazanırken, gümüş haftalık yüzde 0.2 değer kaybetti.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF), Çin'de görülen ekonomik yavaşlama etkisiyle 2019 yılı ekonomik büyüme öngörülerini düşürdüğünü anımsatan analist Lukman Otunuga, "Yatırımcılar ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinden haber bekleyen yatırımcıların endişeleri ile altın fiyatları yükseldi" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:26 Kaynak: DHA

Uluslararası Para Fonu, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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