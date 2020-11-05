Dolar düşünce altın 1,930 doları aştı - Son Dakika

Dolar düşünce altın 1,930 doları aştı

05.11.2020 17:28
Dolar düşünce altın 1,930 doları aştı, System.String[]

ABD seçimlerinde sonuçlar beklenirken doların sert para birimleri karşısında gerilemesiyle altın fiyatları 1,930 doların üzerine çıkarak 1,932.98 dolara kadar yükseldikten sonra 1,930 dolar düzeyine çekildi.

ABD seçimlerinde sonuçlar beklenirken doların sert para birimleri karşısında gerilemesiyle altın fiyatları 1,930 doların üzerine çıkarak 1,932.98 dolara kadar yükseldikten sonra 1,930 dolar düzeyine çekildi.

Petrol fiyatları da, ABD'de petrol stoklarının 8.0 milyon varil dolayında düştüğünü gösteren verilerin ardından yükseldi.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) ABD hampetrol stoklarının 30 Ekim'de biten haftada 8 milyon 10,000 bin varil azaldığını açıklamasının ardından, ABD Enerji Enformasyon Yönetimi de (EIA), ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki hampetrol stoklarının, aynı haftada 8.0 milyon varil düştüğünü açıkladı.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.05 düşüşle 41.18 dolar,Batı Teksas yüzde 0.28 düşüşle 39.05 dolar,altın yüzde 1.32 artışla 1,930.13 dolar,gümüş yüzde 3.70 artışla 24.79 dolar,bakır yüzde 0.82 artışla 6,835.00 dolar,platin yüzde 2.43 artışla 893.23 dolar,paladyum yüzde 5.18 artışla 2,403.76 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 524 liraya, çeyrek altın 858 liraya, Cumhuriyet altını da 3,419 liraya yükseldi. Troy Kıymetli Madenler'in analizinde, piyasaların ABD Başkanlık seçimlerinde Joe Biden'ı galip ilan ettiği vurgulandı ve şöyle denildi: "Piyasaların seçim sonucunu beklemesine karşılık ABD seçimlerinde henüz son noktanın koyulmadığı bir gün geride kaldı. "Joe Biden'ın önde götürdüğü başkanlık seçimlerinde henüz bütün eyaletlerde sayım tamamlanmış değil. "Başkan Donald Trump'ın sayımı durdurma çabası sürerken, piyasalar şimdiden Joe Biden'ın başkanlığını ilan etmiş gibi davranmaya başlamış durumda. "Altın, gün içinde volatilitesi yüksek bir seansı geride bıraktı. Gün başlangıcında Trump'ın beklenenden daha iyi performans gösteriyor olması, altını seansın ilk saatlerinde al aşağı ederek 1,882 dolar/ons seviyesine kadar çekilmesine sebep oldu. "Ancak artan oy sayımıyla birlikte Biden'ın galibiyete yaklaşma ihtimalinin an be an artmasıyla piyasanın pozitifliği de yükselmiş oldu ve altın da bu pozitiflikle günü 1903 dolar/onsla tamamladı. "Piyasalar, Biden'ın başkanlığını ilan edip belirsizliğin ortada kalktığını düşünmüş olsa da şu saat itibariyle henüz resmi bir galibiyetten söz edemiyoruz ve bu sürecin uzaması piyasaların üzerinde baskı yaratan bir unsur olarak öne çıkabilir." Gümüş, gün içi kayıplarla 23.22 dolar/onsa kadar geri çekilirken, seans sonuna doğru toparlanmaya çalışarak 23.89 dolar/onstan günü tamamladı. Seans sonunda yüzde 1.4 kaybı hanesine yazarak değer kaybıyla seansı tamamladı."Platin de diğer kıymetliler gibi volatilitesi yüksek bir seansı geride bırakırken, seans içinde 851 dolar/ons seviyesine kadar geri çekildi. Gün sonunda 871 dolar/onstan seansı tamamlayan platin, önceki güne kıyasla yüzde 0.2 kayıpla seansı tamamladı."Paladyum gün içindeki tüm volatiliteye karşın günü başlangıç seviyesinde tamamlarken, 2294 dolar/onsla önceki güne kıyasla yerinde saymış oldu.

"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda ABD seçiminin de etkisiyle sakin bir seans yaşarken, dünkü altın işlemleri dünya fiyatlarının altında 0.00-0.50 dolar/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 2,559 kg altın, 979 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."


Amerika Birleşik Devletleri, Joe Biden, Petrol, Gümüş, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Dolar düşünce altın 1,930 doları aştı - Son Dakika Ekonomi


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