Dolar düşünce altın 1,930 doları aştı

" Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda ABD seçiminin de etkisiyle sakin bir seans yaşarken, dünkü altın işlemleri dünya fiyatlarının altında 0.00-0.50 dolar/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 2,559 kg altın, 979 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."

Petrol fiyatları da, ABD'de petrol stoklarının 8.0 milyon varil dolayında düştüğünü gösteren verilerin ardından yükseldi.

ABD seçimlerinde sonuçlar beklenirken doların sert para birimleri karşısında gerilemesiyle altın fiyatları 1,930 doların üzerine çıkarak 1,932.98 dolara kadar yükseldikten sonra 1,930 dolar düzeyine çekildi.

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