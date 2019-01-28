Son Dakika Haberleri: Dolar düşüş eğilimini sürdürerek haftaya başladı

Dolar düşüş eğilimini sürdürerek haftaya başladı

1 saat önce

Geçen hafta 5.2466 - 5.3640 aralığında hareket eden dolar/TL kuru, yeni haftaya 5.26 seviyesinde başladı.

Dolar düşüş eğilimini sürdürerek haftaya başladı, System.String[]
Geçen hafta 5.2466 - 5.3640 aralığında hareket eden dolar/TL kuru, yeni haftaya 5.26 seviyesinde başladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:55 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yerli Hamsi Kalmayınca Balıkçılar Gürcistan Hamsisine Yöneldi! Fiyatlar Yarı Yarıya Düştü Kajunun Fiyatı El Yakıyor! Tanesi 17 Kuruşa Satılıyor

Kıdem Tazminatında Kesilen Vergi İade Edilecek Şişli'den Aday Olacağını Açıklayan Sarıgül'den CHP Yönetimine Tepki: Beklemekten Yorulduk
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 11:29:02. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dolar düşüş eğilimini sürdürerek haftaya başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]