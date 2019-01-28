Dolar düşüş eğilimini sürdürerek haftaya başladı
1 saat önce
Geçen hafta 5.2466 - 5.3640 aralığında hareket eden dolar/TL kuru, yeni haftaya 5.26 seviyesinde başladı.
Geçen hafta 5.2466 - 5.3640 aralığında hareket eden dolar/TL kuru, yeni haftaya 5.26 seviyesinde başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:55
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