Dolar düşüşte! Bugün 8,58'den işlem görüyor - Son Dakika

Dün en düşük 8,5063 ve en yüksek 8,6824 seviyelerini gören dolar/TL, günü de önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 8,6314'ten tamamladı. Dolar/TL, bu sabah 8,6351'e kadar yükselmesine karşın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Güney Kore Merkez Bankası arasında 17,5 milyar liralık swap anlaşması imzalandığının duyurulmasının ardından düşüşe geçerken, saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,5 azalışla 8,5830'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 10,0990'dan, sterlin/TL ise 11,9316'dan satılıyor. Dolar endeksi, dün ABD'de açıklanan enflasyon verisinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarını azaltmada aceleci davranmayacağı iyimserliğiyle 6 günlük yükselişine ara vererek günü yüzde 0,2 düşüşle 92,9'dan tamamlarken, bugün yatay hareket ediyor.

PİYASALAR VERİ GÜNDEMİNE ODAKLANDI

Analistler, ABD'de tüketici fiyatlarındaki artışın temmuzda duraklaması ve çekirdek enflasyondaki düşüşün Fed'in politika değişikliğine gitmesine yönelik baskıları hafiflettiğini belirterek, ancak bir aylık duraksamanın yeterli olmadığını, daha fazla kanıt gerektiğini söyledi. Bu kapsamda verilerin izlenmeye takip edileceğini, Fed yetkililerinin açıklamalarının öneminin arttığını aktaran analistler, bugün yurt içinde TCMB faiz kararının, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi ve haftalık işsizlik başvuruları ile Euro Bölgesi'nde sanayi üretiminin izleneceğini bildirdi.