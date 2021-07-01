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Dolar, düşüşünü sürdürüyor! 8,67'den işlem görüyor - Son Dakika

Dolar, düşüşünü sürdürüyor! 8,67'den işlem görüyor

01.07.2021 11:03

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 8,67 seviyesinden işlem görürken, aynı dakikalarda euro 10,31'den, sterlin ise 12,02'den alıcı buluyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,3 azalışla 8,7086'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından 11.00 itibarıyla 8,68'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre, euro/TL 10,31'den, sterlin/TL ise 12,02'den satılıyor. Dolar endeksi ise önceki kapanışın hemen altında 92,36 seviyesinde seyrediyor.

MERKEZ BANKASI'NDAN KRİTİK HAMLE

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen delta varyantının küresel risk iştahını olumsuz etkilemeye devam ettiğini kaydederek, varyantın yayılması halinde piyasalarda oynaklığın artabileceğini söyledi. Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilmesi imkanı azami oranını yüzde 20'den yüzde 10'a düşürdü, döviz cinsinden mevduat ve katılım fonuna uygulanan zorunlu karşılık oranlarını da tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırdı. Yapılan değişikliklerle ilk aşamada Türk lirası cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin 13,2 milyar TL, döviz cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin yaklaşık 2,7 milyar dolar artması bekleniyor. Analistler, TCMB'nin bu adım ile aktarım mekanizmasının etkinliğini artırmayı amaçladığını ve piyasalar üzerinde önemli bir etki yapmasının beklenmediğini bildirdi.

PİYASALAR VERİ GÜNDEMİNE ODAKLANDI

Öte yandan yurt içinde açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 51,3'e çıkarak ekonomik aktivitenin genişlediğine işaret etti. Veri gündeminde, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, dünya genelinde imalat sanayi PMI verileri ve Euro Bölgesi'nde işsizlik oranının olduğunu aktaran analistler, para politikalarının seyri açısından ipucu verecek her türlü veri ve sözle yönlendirmenin yatırımcıların odağında kalmaya devam edeceğini söyledi.

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Dolar, düşüşünü sürdürüyor! 8,67'den işlem görüyor

Sterlin, Döviz, dolar, Euro, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans Dolar, düşüşünü sürdürüyor! 8,67'den işlem görüyor - Son Dakika


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