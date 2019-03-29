Son Dakika Haberleri: Dolar endeksinde 5 ayın en güçlü kazanımı

Dolar endeksinde 5 ayın en güçlü kazanımı

35 dakika önce

ABD hazine tahvil getirilerindeki yükselişten destek bulan dolar, beklenti altında gerçekleşen 4. çeyrek büyümesine rağmen güçlü. Dolar endeksi Mart ayını 2018 Ekim'den bu yana en iyi aylık performansı ile tamamlamaya hazırlanıyor.

Dolar endeksinde 5 ayın en güçlü kazanımı, System.String[]
ABD hazine tahvil getirilerindeki yükselişten destek bulan dolar, beklenti altında gerçekleşen 4. çeyrek büyümesine rağmen güçlü. Dolar endeksi Mart ayını 2018 Ekim'den bu yana en iyi aylık performansı ile tamamlamaya hazırlanıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 08:12 

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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