Dolar, enflasyon raporu ve Fed öncesi 5.30 civarında
1 saat önce
Fed faiz kararı ve TCMB enflasyon raporunun izleneceği güne dolar kuru 5.30 civarından başladı.
Fed
faiz kararı ve TCMB
enflasyon raporunun izleneceği güne dolar kuru 5.30 civarından başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 08:54
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