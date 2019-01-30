Son Dakika Haberleri: Dolar, enflasyon raporu ve Fed öncesi 5.30 civarında

Dolar, enflasyon raporu ve Fed öncesi 5.30 civarında

1 saat önce

Fed faiz kararı ve TCMB enflasyon raporunun izleneceği güne dolar kuru 5.30 civarından başladı.

Dolar, enflasyon raporu ve Fed öncesi 5.30 civarında, System.String[]
Fed faiz kararı ve TCMB enflasyon raporunun izleneceği güne dolar kuru 5.30 civarından başladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 08:54 

TCMB, Fed, Ekonomi
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