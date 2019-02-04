Dolar, enflasyon sonrası 5.23 seviyesinde
2 saat önce
Dolar kuru, enflasyon verisi sonrası anlamlı bir değişim göstermeyerek 5.23'ler civarındaki hareketini sürdürdü.
Dolar kuru, enflasyon verisi sonrası anlamlı bir değişim göstermeyerek 5.23'ler civarındaki hareketini sürdürdü.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:21
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