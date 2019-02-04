Son Dakika Haberleri: Dolar, enflasyon sonrası 5.23 seviyesinde

Dolar, enflasyon sonrası 5.23 seviyesinde

2 saat önce

Dolar kuru, enflasyon verisi sonrası anlamlı bir değişim göstermeyerek 5.23'ler civarındaki hareketini sürdürdü.

Dolar, enflasyon sonrası 5.23 seviyesinde, System.String[]
Dolar kuru, enflasyon verisi sonrası anlamlı bir değişim göstermeyerek 5.23'ler civarındaki hareketini sürdürdü.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:21 

Ekonomi
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