Dolar faiz kararı sonrası düşüşe geçti
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Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından Dolar/TL düşüşe geçti.
Merkez Bankası Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:20 Kaynak: İHA
'nın faiz indirimi kararının ardından Dolar/TL düşüşe geçti.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu
(PPK) toplantısı sonrası faiz kararını duyurdu. Buna göre, politika faizinde yüzde 425 baz puanlık bir indirime gidildi. kararın açıklanmasının ardından dolar/TL paritesi düşüşe geçti. Karar öncesi 5,72 seviyelerinden olan parite, 5,66'ye indi. - İSTANBUL
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