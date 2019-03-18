Son Dakika Haberleri: Dolar, Fed'in izleneceği haftaya 5.45'den başladı

Dolar, Fed'in izleneceği haftaya 5.45'den başladı

54 dakika önce

Dolar kuru geçen hafta genel olarak 5.47'lerde işlem gördükten sonra Fed faiz kararının izleneceği yeni haftaya 5.45 civarından başladı.

Dolar, Fed'in izleneceği haftaya 5.45'den başladı, System.String[]
Dolar kuru geçen hafta genel olarak 5.47'lerde işlem gördükten sonra Fed faiz kararının izleneceği yeni haftaya 5.45 civarından başladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:20 

Fed, Ekonomi
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