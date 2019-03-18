Dolar, Fed'in izleneceği haftaya 5.45'den başladı
54 dakika önce
Dolar kuru geçen hafta genel olarak 5.47'lerde işlem gördükten sonra Fed faiz kararının izleneceği yeni haftaya 5.45 civarından başladı.
Dolar kuru geçen hafta genel olarak 5.47'lerde işlem gördükten sonra Fed
faiz kararının izleneceği yeni haftaya 5.45 civarından başladı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:20
Dünyanın En Pahalı Güvercini, Belçika'da 1 Milyon 252 Bin Euroya Alıcısını Buldu
Ünlü Futbolcunun Müstehcen Mesajıyla Gündeme Gelen Antonella Fiordelisi Instagram'ı Salladı
Yeni Zelanda Saldırganının Ailesi: Özür Dileriz, Sadece Eve Gidip Saklanmak İstiyoruz
Merkez Bankasının Brüt Yüzde 12 Kar Payı Ödemesi Bugün Başlıyor