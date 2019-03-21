Dolar, Fed sonrası kayıplarını kısmen geri aldı
1 saat önce
Fed'in yılın kalanında faiz artışı öngörmemesinin ardından ilk tepkide gerileyen dolar, kayıplarını kısmen telafi etti.
Fed
'in yılın kalanında faiz artışı öngörmemesinin ardından ilk tepkide gerileyen dolar, kayıplarını kısmen telafi etti. Dolar/TL de 5.40'lara geriledikten sonra hafif yukarı geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 08:56
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