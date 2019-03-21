Son Dakika Haberleri: Dolar, Fed sonrası kayıplarını kısmen geri aldı

Dolar, Fed sonrası kayıplarını kısmen geri aldı

1 saat önce

Fed'in yılın kalanında faiz artışı öngörmemesinin ardından ilk tepkide gerileyen dolar, kayıplarını kısmen telafi etti.

Dolar, Fed sonrası kayıplarını kısmen geri aldı, System.String[]
Fed'in yılın kalanında faiz artışı öngörmemesinin ardından ilk tepkide gerileyen dolar, kayıplarını kısmen telafi etti. Dolar/TL de 5.40'lara geriledikten sonra hafif yukarı geldi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 08:56 

Fed, Ekonomi
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