Dolar geriledi, TL toparlandı

Yıl başından bu yana baskı altında kalan TL'de dünden bu yana iyimserlik arttı.

Yıl başından bu yana baskı altında kalan TL'de dünden bu yana iyimserlik arttı. Dolar/TL kuru 5.42'ye çekilirken, ABD'de hükümetin ne kadar daha kapalı kalacağı ve Fed'in 2019 politikasına ilişkin mesajlar başat unsurlar olarak izleniyor.

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