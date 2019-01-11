Son Dakika Haberleri: Dolar geriledi, TL toparlandı

Dolar geriledi, TL toparlandı

6 dakika önce

Yıl başından bu yana baskı altında kalan TL'de dünden bu yana iyimserlik arttı.

Dolar geriledi, TL toparlandı, System.String[]
Yıl başından bu yana baskı altında kalan TL'de dünden bu yana iyimserlik arttı. Dolar/TL kuru 5.42'ye çekilirken, ABD'de hükümetin ne kadar daha kapalı kalacağı ve Fed'in 2019 politikasına ilişkin mesajlar başat unsurlar olarak izleniyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:25 

Ekonomi
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