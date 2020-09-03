Dolar güç kazandı, altın düştü - Son Dakika

Dolar güç kazandı, altın düştü

ABD'de açıklanan verilerdeki olumlu göstergelerin, toparlanmanın hız kazandığına ilişkin beklentileri güçlendirince, güvenli limanlar altın ve gümüş fiyatlarında Çarşamba günü başlayan düşüş sürüyor.

Dolar güç kazandı, altın düştü, System.String[]

ABD'de açıklanan verilerdeki olumlu göstergelerin, toparlanmanın hız kazandığına ilişkin beklentileri güçlendirince, güvenli limanlar altın ve gümüş fiyatlarında Çarşamba günü başlayan düşüş sürüyor.

Altının ons fiyatı, Çarşamba günü 1,973 dolardan 1,950 dolara indikten sonra, yeni güne 1,940 doların üzerinde başladı ve hızla 1,930 dolar düzeyine indi.

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin, ABD hampetrol stoklarındaki düşüşü beklenenden yüksek açıklamasına karşın, benzin talebinde de önemli düşüş olduğuna ilişkin verilerin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı uzun süredir ilk kez 45 doların altına indi.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.29 düşüşle 44.72 dolar,Batı Teksas yüzde 0.36 düşüşle 41.45 dolar,altın yüzde 0.35 düşüşle 1,936.11 dolar,gümüş yüzde 1.19 düşüşle 27.13 dolar,bakır yüzde 0.13 artışla 6,683.00 dolar,platin yüzde 0.46 düşüşle 905.19 dolar,paladyum yüzde 0.18 düşüşle 2,244.15 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 460 liraya, çeyrek altın 757 liraya, Cumhuriyet altını da 3,015 liraya geriledi.Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, "Direnç seviyelerini aşamayan ons altın güç kaybediyor" başlıklı analizinde, dolar endeksinin son dönemdeki zayıflıktan sıyrılarak 92 seviyesinin üzerinde taban oluşturmaya başlamasının, "kaçınılmaz olarak" ons altına negatif yansıdığı vurguladı ve ekledi: "Hafta başında 1,990 doların üzerini gören fiyatlar 1,960 doların altına inmiş durumda."Genel olarak bakıldığında ilk direnç noktası olarak gördüğümüz 1,976 doların üzerinde kalınamaması ve 2,000 doların kırılamaması yükselişleri teyit etmeyen bir tablo ortaya koyan teknik göstergelerin iyileşmesini zorlaştırıyor.

"Zayıflıktan çıkılması için öncelikle 1,976 doların yeniden aşılması gerektiğini düşünüyoruz. Geri çekilmenin devam etmesi durumunda ise 1,930 dolar ilk önemli destek olarak takip edilebilir."


Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 09:21 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Dolar güç kazandı, altın düştü - Son Dakika Ekonomi

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