Dolar güç kazanınca altın ve gümüş düştü - Son Dakika

Dolar güç kazanınca altın ve gümüş düştü

14.10.2020 08:57
Dolar güç kazanınca altın ve gümüş düştü, System.String[]

ABD'de yeni teşvik paketine ilişkin görüşmelerin olumlu gelişmesi, yatırımcılarda iyimserliği körüklemesine bağlı olarak güç kazanması, güvenli limanlar altın ve gümüş başta olmak üzere, değerli metal fiyatlarını bastırdı.

ABD'de yeni teşvik paketine ilişkin görüşmelerin olumlu gelişmesi, yatırımcılarda iyimserliği körüklemesine bağlı olarak güç kazanması, güvenli limanlar altın ve gümüş başta olmak üzere, değerli metal fiyatlarını bastırdı.

Bunun yanında, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) son yayımlanan aylık raporunda, Covid-19 pandemisinin genişlemesine ilişkin verilere karşın, büyük ekonomilerin yeni bir genel kapatma uygulamayacağına ilişkin değerlendirmenin yer alması da, yatırımcılardaki iyimserliği destekledi.

Bu gelişmelerin etkisiyle dolar başta euro ve sterlin olmak üzere hemen tüm paralar karşısında güç kazandı. Dolardaki bu kazanç ile birlikte spot piyasada altının ons fiyatı yüzde 1.63 düşüşle 1,891.64 dolara, gümüşün fiyatı da yüzde 3.59 düşüşle 24.20 dolara geriledi.Ayrıca paladyumun ons fiyatı da yüzde 2.88 düşüşle 2,341.08 dolara ve platinin ons fiyatı da yüzde 0.81 düşüşle 871.51 dolara kadar indi.


Amerika Birleşik Devletleri, Metal, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Dolar güç kazanınca altın ve gümüş düştü - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

"Işıklar yanıyor" paylaşımına bir tepki de AK Parti Sözcüsü Çelik'ten geldi: Utanç verici bir saygısızlıktır Gaspçılara direnince, göğsünden vurularak öldürüldü Darbe iması içeren paylaşımı tepki çekmişti! AYM üyesi Engin Yıldırım çark etti: Maksadı aşan bir şekilde yorumlandı Bir evden çanta çalan hırsız, sokak ortasında vurulmuş halde bulundu Zonguldak'ta adliye binası önünde şiirli ve kitaplı intihar girişimi Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu
Falcao, 90+2'de attığı golle Kolombiya'yı yenilgiden kurtardı Falcao, 90+2'de attığı golle Kolombiya'yı yenilgiden kurtardı         
08:59
Boğalarını antrenman için güreştirdiler Boğalarını antrenman için güreştirdiler         
08:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarını uyardı: Aşiretleşmeyelim, akrabaları parti yönetimine koymayın Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarını uyardı: Aşiretleşmeyelim, akrabaları parti yönetimine koymayın         
08:15
Ermenistan'ın sivil halkı vurmak için konuşlandırdığı füze sistemi etkisiz hale getirildi Ermenistan'ın sivil halkı vurmak için konuşlandırdığı füze sistemi etkisiz hale getirildi         
07:18
İşte Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 12'lerin Türkiye satış fiyatları İşte Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 12'lerin Türkiye satış fiyatları         
00:53
Yılın aşk bombası patladı! Didem Soydan yeni sevgilisiyle ilk kez kameralara yakalandı Yılın aşk bombası patladı! Didem Soydan yeni sevgilisiyle ilk kez kameralara yakalandı         
22:44
6 dakikalık kabus! Pumanın takip ettiği adam canını zor kurtardı 6 dakikalık kabus! Pumanın takip ettiği adam canını zor kurtardı         
20:35
Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu         
18:54
İkinci kez koronaya yakalanan hasta hayatını kaybetti, bilim insanlarının en önemli dayanağı çöktü İkinci kez koronaya yakalanan hasta hayatını kaybetti, bilim insanlarının en önemli dayanağı çöktü         
18:35
e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek         
17:38
Salda Gölü'nün 'Beyaz Adalar'ı son ziyaretçilerini ağırlıyor Salda Gölü'nün 'Beyaz Adalar'ı son ziyaretçilerini ağırlıyor         
16:06
Annesinin hastalığı nedeniyle zor günler yaşayan Yavuz Bingöl, kardeşinin ölüm haberiyle yıkıldı Annesinin hastalığı nedeniyle zor günler yaşayan Yavuz Bingöl, kardeşinin ölüm haberiyle yıkıldı         
16:00
Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti         
15:52
Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı         
15:10
Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı         
14:43
Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek         
13:49
Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 09:07:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dolar güç kazanınca altın ve gümüş düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei