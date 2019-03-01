Son Dakika Haberleri: Dolar güçleniyor, kur 5.36'nın üzerine çıktı

Dolar güçleniyor, kur 5.36'nın üzerine çıktı

49 dakika önce

ABD'de beklentilerin üzerinde gelen büyümenin Fed'in faiz politikasına olası etkisi merak edilirken, dolar endeksindeki toparlanmayla birlikte dolar/TL 5.36'nın üzerine tırmandı.

Dolar güçleniyor, kur 5.36'nın üzerine çıktı, System.String[]
ABD'de beklentilerin üzerinde gelen büyümenin Fed'in faiz politikasına olası etkisi merak edilirken, dolar endeksindeki toparlanmayla birlikte dolar/TL 5.36'nın üzerine tırmandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:55 

Fed, Amerika Birleşik Devletleri, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD ve Rusya'nın, Venezuela Tasarıları BMGK'da Veto Edildi ABD, Usame Bin Ladin'in Oğlunun Başına 1 Milyon Dolar Ödül Koydu

Altın Yeni Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Fiyatlar Kusursuz Görüntüsüyle Hayran Bırakan Kim Kardashian, Son Haliyle Hayal Kırıklığı Yaşattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 12:44:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dolar güçleniyor, kur 5.36'nın üzerine çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]