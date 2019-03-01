Dolar güçleniyor, kur 5.36'nın üzerine çıktı
49 dakika önce
ABD'de beklentilerin üzerinde gelen büyümenin Fed'in faiz politikasına olası etkisi merak edilirken, dolar endeksindeki toparlanmayla birlikte dolar/TL 5.36'nın üzerine tırmandı.
ABD
'de beklentilerin üzerinde gelen büyümenin Fed
'in faiz politikasına olası etkisi merak edilirken, dolar endeksindeki toparlanmayla birlikte dolar/TL 5.36'nın üzerine tırmandı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:55
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